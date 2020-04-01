«Улицы героев» и «Банк памяти»: как Сбербанк готовится к празднованию Дня Победы

Несмотря на все меры по самоизоляции жителей Чувашии, празднование Дня Победы все равно состоится. Хоть и в несколько непривычном для этой даты онлайн-формате. Мы встретились с и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергеем Анисимовым, чтобы узнать, что к празднику планирует Сбербанк.

— Сергей Николаевич, добрый день. Расскажите, как вы готовитесь к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне?

— Сбербанк готовится к этой дате вместе со всей страной и отделение в Чувашии – не исключение. Вместе со своими дочерними компаниями мы разработали целый ряд продуктов, сервисов и мероприятий, которые помогут всем россиянам оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, почтить память своих родных и близких, не вернувшихся с полей сражений.

— Насколько я знаю, вы активно сотрудничаете с фондом «Память поколений». Расскажите об этом подробнее.

— Да, мы уже много лет поддерживаем инициативы фонда. В этом году благотворительная платформа Сбербанк Вместе и Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» в честь празднования Дня Победы запустили совместную акцию. Когда весь мир встал на борьбу с коронавирусом, ветеранам приходится сложнее всего. Сегодня, когда передвижения пожилых людей вынужденно ограничены, им как никогда нужны дополнительное внимание и бережная поддержка волонтеров. И в то же время это не отменяет их потребности в специализированной медицинской помощи, дорогостоящих современных протезах, слуховых аппаратах и колясках.

Каждое пожертвование, сделанное клиентами банка в адрес Фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», удваивается Сбербанком. Все сборы пойдут на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день общая сумма взноса в Фонд составила уже более 15 млн рублей. Акция продолжает набирать обороты.

Принять участие в акции можно на сайте Сбербанк Вместе, узнать подробнее об отчетах, историях ветеранов и о тех, кому уже удалось помочь, можно на сайте Фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». В мобильном приложении Сбербанк Онлайн на Android появилась возможность удобно подключить регулярное пожертвование напрямую в Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», чтобы вместе с Фондом оказывать ветеранам постоянную поддержку.

— Надеюсь, что жители Чувашии активно включатся в эту добрую акцию. А есть какие-то еще программы поддержки для подопечных фонда?

— Да, это еще далеко не все. НПФ Сбербанка направит пожертвование в размере 5% от суммы первоначального взноса (но не более 100 руб.) по каждому договору Индивидуального пенсионного плана, который заключат клиенты фонда с 23 апреля по 30 мая на сайте Фонда или в Сбербанк Онлайн. Первоначальный взнос зачисляется на счет клиента в полном размере, НПФ Сбербанка делает пожертвование за счет собственных средств.

«Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» перечислит в фонд пожертвования часть от суммы взноса с каждого договора страхования, заключенного в период с 20 апреля по 10 мая. Пожертвования будут сделаны за счет собственных средств страховых компаний.

А еще в период с 20 апреля по 20 мая за любой перевод корпоративного клиента с бизнес-карт в мобильном приложении Сбербанк Бизнес Онлайн (онлайн-банк для юридических лиц) банк перечислит в Фонд 75 рублей из собственных средств. Для участия клиенту банка (юридическому лицу) необходимо только сделать перевод с бизнес-карты. Чем чаще клиент будет пользоваться переводами в период действия предложения, тем больше средств будет перечислено ветеранам.

— Традиционно к праздничным датам Сбербанк готовит спецпредложения по бонусной программе «Спасибо». В этом году будет что-то к 9 мая?

— Несомненно! Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» уже запустила бесплатную викторину «Военная история», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Викторина доступна через Viber в специальном чат-боте «Спасибо». Полученные бонусы можно также потратить на доброе дело, в том числе на благотворительный взнос в Фонд «Память поколений». В течение пяти недель (начиная с 6 апреля) участники отвечают на вопросы о событиях военных лет. Одна неделя — один год войны: люди, события, экономика. Ежедневно будут активироваться новые вопросы, за каждый правильный ответ участник викторины зарабатывает бонусы СПАСИБО, может отслеживать свои результаты (количество ответов и заработанных бонусов) в течение всей акции и делиться ими.

— В последнее время компании экосистемы вашего банка тоже готовят собственные предложения к праздникам. Можете уже анонсировать, что ждет жителей Чувашии к 75-летию Победы?

— Да, наши дочерние предприятия традиционно поддерживают начинания Сбербанка. Маркетплейс Беру, сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club и онлайн-кинотеатр Okko будут распространять открытки и электронные письма с поздравлениями и предложением пожертвовать средства в Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». А медицинский сервис DocDoc подарит 1000 ветеранам подписку «Активный возраст» и обеспечит всем людям старше 1945 года рождения скидку в размере 75% на годовую подписку «Все врачи онлайн», включающую в себя консультации врачей.

— Ну хватит о специальных предложениях. Давайте поговорим о более насущном. Знаю, что вы активно реализуете собственные социальные инициативы. Расскажите, уже есть, чем поделиться?

— Социальные проекты – одна из важнейших миссий Сбербанка. Помимо заботы о тех, кто с нами, мы помним о тех, кто не вернулся к своим родным и близким. В этом году мы приглашаем всех присоединиться к онлайн проекту «Банк памяти». Этот проект был создан для того, чтобы помочь каждому человеку сохранить и передать через поколения память о подвиге, который совершил член его семьи во время Великой Отечественной войны. Лента героев позволяет увидеть путь своего ветерана, а также истории героев своих друзей. Благодаря синхронизации через социальные сети каждый авторизированный пользователь может узнать, с кем пересекались пути его близких в то непростое время. Узнать больше о проекте можно на сайте sber9may.ru.

— Но ведь вы не только реализуете собственные проекты, но и активно участвуете в социальных проектах регионов. В этом году, например, поддержали в Чувашии проект благотворительного фонда «Возрождение» «Улицы героев». Расскажите немного подробнее, почему он важен для нашего региона?

— Действительно, мы с большим удовольствием поддержали этот уникальный по всем параметрам проект. Дело в том, что 65 участников Великой Отечественной войны – уроженцев Чувашии удостоены звания Героя Советского Союза. Около 40 улиц Чебоксар названы в честь знаковых событий 1941–1945 годов или именами участников битв. И девять улиц носят имена Героев Советского Союза, уроженцев Чувашии: Я.А. Анисимова, А.Н. Боголюбова, В.П. Винокурова, А.В. Кочетова, Ф.Н. Орлова, М.Н. Афанасьева, М.А. Сапожникова, В.И. Урукова, А. Р. Логинова. Но проблема в том, что подрастающее поколение ходит каждый день по этим улицам и не знает, что они названы в честь людей, которые в годы войны совершали героические подвиги. Кто они? Чем именно знамениты? Задайте эти вопросы своим детям – уверен, что они навряд ли ответят вам. Да и что говорить о детях, когда и взрослые люди порой затрудняются вспомнить улицы, что сегодня носят имена славных воинов – уроженцев Чувашии.

— Значит, это проект, направленный на сохранение памяти о героях войны – выходцах из нашей республики?

— Именно так. Привлечь сегодня детей к чтению не так просто, поэтому мы поддержали предложенный фондом «Возрождение» необычный формат подачи материала, в доступной и интересной для школьников форме – в виде иллюстрированного журнала с короткими историями о героях. «Улицы героев» — уникальный проект, который не имеет аналогов во всей стране. Я уверен, что благодаря красочному и содержательному иллюстрированному журналу десятки тысяч детей по всей республике познакомятся с историей своих земляков — героев Великой Отечественной войны. Мы изготовили 36000 экземпляров журнала для всех школьников с 1 по 4 класс в г.Чебоксары.

— «Улицы героев» — это только иллюстрированный журнал?

— Нет, это большой и всеобъемлющий проект. В рамках «Улиц героев» прошло множество мероприятий в каждой школе – фестиваль рисунков, уроки мужества, марафон стихов о войне, участники которого читали стихи на радио и телевидении, фестиваль литературно-хореографических композиций и театрализованных постановок. Поэтому дети получили не только иллюстрированные журналы, но и самое главное – незабываемые эмоции. Кстати, школьникам в рамках проекта предлагается и самим придумать продолжение книги об участниках войны – попытаться нарисовать и рассказать историю своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Когда режим самоизоляции закончится, череда активных мероприятий по патриотическому воспитанию наших детей продолжится.

— Сергей Николаевич, спасибо за интервью. Хотите что-то пожелать жителям республики в канун праздника?

— Этот праздник объединяет каждого жителя нашей страны и сближает все семьи. День победы – это радость, боль и гордость за наш народ, наших предков и нашу Родину. В каждой семье есть свои истории, связанные с Великой Отечественной войной. Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев анонсировал, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет на страницах социальных сетей. Я присоединяюсь к этому прекрасному проекту и призываю не хранить воспоминания о близких на пыльной полке, а активно рассказывать о своих родственниках, справлявшихся с тяготами войны на фронте и в тылу. С удовольствием приму участие в акции сам и подключу своих коллег.

Талья Павлова