Олег Николаев встретился с участниками комбинированного перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Дня Победы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Маршрут в более чем 8000 километров военнослужащие Восточного военного округа преодолевают на лыжах, бронеавтомобилях «Тигр», армейских мотовездеходах и другой технике. Цель – доставить на Красную Площадь копию Знамени Победы. Предполагалось, что во время остановок в населенных пунктах участники перехода будут проводить различные патриотические мероприятия, однако ситуация с коронавирусом в стране заставила от этих планов отказаться. «Двигаемся организованной колонной, Знамя Победы развевается, однако, к сожалению, воплотить все задуманное в жизнь, не получиться, — говорит участник перехода, гвардии сержант Павел Левич, — тем не менее, оптимизма не теряем. Перед нами стоит задача – к 7 мая доставить Знамя в Москву. Мы эту задачу, несмотря ни на что, выполним».

В Чебоксарах участников перехода приветствовал врио Главы республики Олег Николаев. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации роль перехода в рамках празднования 75-летия Дня Победы только усилилась. «В Чувашской республике было запланировано множество мероприятий, которые из-за коронавируса пришлось отменить. Вы свой путь продолжаете. За это вам отдельное спасибо. Ваш переход и подобные ему мероприятия объединяют людей по всей стране, сохраняют память о подвиге наших отцов и дедов, восхищают детей. Это важно и с точки зрения сохранения истории, и с точки зрения патриотического воспитания подрастающего поколения», — отметил Олег Николаев.

Отметим, общая протяженность маршрута – 8492 км. Всего военные посетят 17 субъектов РФ и 741 населенный пункт. Завершить переход планируется 7 мая в Москве.

Опубликовано: 19 апреля 2020 г.


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