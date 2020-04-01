Госсовет Чувашии утвердил статус детей войны и поддержал кандидатуру прокурора

Очередная, 39-я, сессия Госсовета Чувашии прошла при строгом соблюдении норм режима ограничений, действующего в республике в связи с эпидемией. В зале находились только депутаты, остальные участники, включая врио Главы Олега Николаева, министров и представителей федеральных структур, работали в режиме ВКС.

Все парламентарии были в масках, которыми, как сообщила спикер Альбина Егорова, их обеспечил ряд коллег в порядке спонсорства. Возникла небольшая дискуссия насчет порядка выступлений. Спикер предложила выступать только с места, но депутат Григорий Данилов узрел в этом нарушение регламента — депутат вправе говорить с трибуны. После голосования было решено выступать как с места, так и с трибуны, кому как угодно. Но трибуну тут же необходимо дезинфицировать, что и делалось.

В начале заседания зам. прокурора России Сергей Зайцев внес на согласование парламентариев кандидатуру нового прокурора Чувашии Андрея Фомина. Выступившие депутаты, поддержав кандидата, попутно озвучили пожелания в части прокурорского реагирования по тем или иным вопросам. В частности, о необходимости более тесного, не только в стенах сессии, контакта с парламентариями.

Значительную часть времени депутаты потратили на обсуждение ситуации с коронавирусом. Был заслушан отчет министра здравоохранения Владимира Степанова. Он констатировал, что его распространение в республике пока, к сожалению, «характеризуется постепенным эпидемиологическим подъемом». В 40% случаев заражения вирус к нам завозится извне. По состоянию на 16 апреля в республике официально подтверждено 126 случаев заражения. Два пациента выписаны, один человек умер. Под наблюдением остается 1076 человек.

Два очага инфекции во Второй городской больнице (8 сотрудников, 17 пациентов) и Городском клиническом центре (10 сотрудников), больные изолированы. На карантине также находится терапевтическое отделение Урмарской районной больницы, где был выявлен пациент с инфекцией, он своевременно переведен в БСМП. Для оказания медицинской помощи пациентам определено 458 коек в пяти медицинских организациях. В общей сложности будет организована работа 609 коек.

На закупку оборудования направлено около 213 млн рублей из федерального бюджета. Еще 49,6 млн рублей по инициативе врио Главы Чувашии выделено из республиканского бюджета в рамках выполнения плана мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Ожидается поставка 94 аппаратов ИВЛ.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин доложил о мерах, предпринимаемых правительством для поддержки экономики, пострадавшей в условиях эпидемии. В частности, в сфере малого и среднего бизнеса. А министр труда и социальной защиты Алена Елизарова рассказала о социальной поддержке населения в условиях кризиса.

Депутаты приняли постановление о создании рабочей группы по взаимодействию с правительством в условиях эпидемии по выработке необходимых предложений.

ЦИФРА: Более 500 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Чувашии, получат единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей

На сессии принят закон о единовременной выплате из республиканского бюджета ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Чувашии, в размере 25 тыс. рублей. Вместе с федеральными 75 тыс. общий размер выплаты к юбилею Победы составит 100 тыс. рублей. Как сказала Алена Елизарова, деньги ветераны получат в мае.

Сразу в двух чтениях был принят Закон «О детях войны», инициированный врио Главы Чувашии Олегом Николаевым. Согласно документу статус «дети войны» будет присваиваться гражданам России, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года в СССР и проживающим в Чувашской Республике.

Законом определены юридический статус «детей войны», выдача удостоверения, а также предоставление мер нефинансовых социальных гарантий. В частности, право на внеочередное обслуживание в учреждениях, предоставляющих социальные услуги, и на дому. Финансируются расходы, предусмотренные законом, за счет республиканского бюджета.

Ранее Олег Николаев поднимал этот вопрос на встрече с депутатами Госсовета. На еженедельном правительственном совещании он предложил принять закон до празднования 75-летия Победы. При этом была подчеркнута необходимость учесть мнения ветеранов, входящих в данную категорию. «Люди говорят, что им важно, прежде всего, иметь статус «детей войны», закрепленный соответствующим документом. Это можно решить в достаточно короткие сроки. Но если углубляться в финансовые меры обеспечения этих людей, то, скорее всего, уйдем очень далеко, потому что на сегодня такие меры в бюджете не предусмотрены. Этот вопрос потребует достаточно серьезного анализа. Тогда это решение однозначно «уйдет» за дату, которую мы очень сильно ждем, к которой готовимся и, естественно, почитаем, — это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Если мы какое-то решение принимаем, то хотелось бы выйти на него к этому периоду», — пояснил тогда Олег Николаев. После законного закрепления статуса «детей войны» можно будет принимать конкретные меры финансовой поддержки, исходя из ситуации и возможностей бюджета.