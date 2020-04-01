Грабитель вернул деньги с извинениями, но полиция все равно его ищет

Повинная без явки

Неожиданное продолжение получила история с открытым хищением парфюмерии в одном из новочебоксарских магазинов.

Накануне международного женского дня в отделе косметики по улице Коммунистической неизвестный похитил с прилавка туалетную воду стоимостью около трех тысяч рублей. Продавцы, заметив, как посетитель прошел с товаром мимо кассы, окликнули молодого человека, однако тот скрылся с похищенным.

Узнав, что его разыскивает полиция, злоумышленник через посредника передал работникам магазина записку с извинениями и две с половиной тысячи рублей. Тем не менее, полиция продолжает мероприятия по розыску стыдливого злоумышленника, который, судя по записке, хотел прийти сам, но не смог ввиду отъезда. Как бы то ни было, по крайней мере, одно смягчающее вину обстоятельство — возмещение причиненного ущерба – у него уже имеется…