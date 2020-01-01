Прием детей в первые классы в Чебоксарах стартует в январе

В Чебоксарах ежегодно растет число первоклассников. В этом году для 7700 детей прозвенит первый звонок. Запись в первые классы с использованием автоматизированной информационной системы «Е-Услуги. Образование» стартует в конце января.

Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков поручил провести приёмную кампанию организованно и без технических сбоев.

Заявления будут приниматься по графику с 29 января.

с 09.00 29 января 2020 г. — в общеобразовательные организации Калининского района г. Чебоксары;

с 09.00 30 января 2020 г. — в общеобразовательные организации Ленинского района г. Чебоксары;

с 09.00 31 января 2020 г. — в общеобразовательные организации Московского района г. Чебоксары.

с 09.00 1 февраля 2020 г. — во все общеобразовательные организации г. Чебоксары, ведущие набор в первый класс.

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием начнется с 1 июля на свободные места.

Для подачи заявления о приеме ребенка в 1 класс родители должны будут заполнить данные на Портале образовательных услуг самостоятельно или обратиться в общеобразовательное учреждение в соответствии с территориальным закреплением. В случае подачи заявления через Портал заявитель должен в течение 7 рабочих дней представить в школу оригиналы документов.

«По 25 января 2020 года система работает в тестовом режиме, потренироваться в подаче заявления может каждый желающий», — подчеркивает начальник управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров.

Прием в 1 класс в общеобразовательные учреждения всех видов осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). Зачисление ребенка в учреждение оформляется приказом образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема документов. Списки, зачисленных детей размещаются на информационном стенде и сайте учреждения в день издания приказа.

Родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в первый класс предъявляют:

оригинал свидетельства о рождении ребенка;

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

паспорт того из родителей, кто лично представляет документы в школу.

Во всех школах, ведущих приём в первый класс, по 25 января проводятся Дни открытых дверей. 24 января запланировано проведение онлайн-собрания для родителей будущих первоклассников. По 29 января в управлении образования работает «горячая линия», телефон – 23-42-45; 23-42-53.

С территориальным закреплением микрорайонов, с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования можно ознакомиться на официальном сайте управления образования администрации города Чебоксары в баннере «Запись в ДОУ и первый класс» по ссылке: http://chebobraz.cap.ru/sitemap.aspx?id=1718719.