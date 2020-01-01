ДЕНИС ЩЕРБАКОВ

председатель чувашской национально-культурной автономии Пензенской области

«В Пензенской области проживает около 7 тысяч чувашей, а в областном центре их около 700 человек. Говоря о масштабных мероприятиях в 2020 году, не могу не упомянуть о проведении самого главного чувашского национального праздника — Акатуй. Он будет приурочен к 100-летию Чувашской автономии. В 2019 году Акатуй проходил в Неверкинском районе — месте компактного проживания чувашей. А в 2020-м мы хотим, чтобы праздник состоялся в Пензе. Планируем организовать экспозицию «сельских подворий», где мастера представят изделия прикладного творчества, гости фестиваля смогут попробовать блюда чувашской традиционной кухни: суп шурпе, окрошку по-чувашски, пироги, квас и медовуху. Также можно будет попробовать угощения и других народов Пензенской области».