Михаил Игнатьев: «Я всегда корректно относился к журналистам»

Точка или тире

После празднования Дня печати с отличным концертом, где удалось встретиться с друзьями, коллегами и ветеранами отрасли, домой вернулся в очень хорошем настроении. Настолько хорошем, что не ожидал какого-то подвоха от произошедшего – программа была динамичная, яркая, зал переполнен, атмосфера, хоть и творческая, но дружная. Кто хотел, тот пришел. Приехал поздравить журналистов и Глава Чувашии. И пусть не обижаются представители других профессий, но Михаил Игнатьев из года в год, не пропуская ни одного Дня печати, всегда лично благодарил журналистов за их работу. Так было и в этот раз. Но именно его выступление, в котором на первый взгляд мы с коллегами, ничего не заметили и восприняли все на «Ура!», стало предметом обсуждения в федеральных СМИ.

Вот тот отрывок речи Главы Чувашии, из-за которого мой московский друг, всегда спокойный и рассудительный, присылая ссылку на Esqare.Ru, заперживал за Чувашию: «Отдельные (журналисты или блогеры – ред.), которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы значит заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить – рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает».

Отрывок полностью перепечатан со страницы Правда ПФО. За исключением того, что перед словом «рассказывать» в нашем случае стоит тире, а не точка. А, следовательно, Глава тут же пояснил, что он имел виду под словом «мочить». Безусловно, этой формулировки можно было бы избежать, и тогда тот же Esqare.Ru никогда бы так и не написал про нашу республику. Но все выступающие, а это и прокурор Чувашии, и председатель Госсовета республики, депутаты Госдумы и лидеры партии «Единая Россия», и председатель регионального Союза журналистов — все подхватили доверительную риторику Михаила Игнатьева.

Но что теперь говорить — тему уже раздули. Из присутствующих в зале журналистов, как и мы в редакции, мало кто обратил внимание на это непротокольное слово, да и касалось оно не столько журналистов, сколько тех, кто себя выдает за них. Мы, носители корочки «ПРЕССА», сами часто удивляемся людям, которые строят свою карьеру на «фейковых новостях». Но, к сожалению, выдуманных ими историй, сфабрикованных и подаваемых за действительность будет еще много. И наша задача, извините за повтор, — «мочить» так, как мы это умеем: «рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают».

Кстати, вчера Михаил Игнатьев на еженедельном совещании в Доме Правительства сам прокомментировал фразу, которую он произнес на торжественном мероприятии. «Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили», — сказал Глава.

Он подчеркнул, что имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но «преследуют единственную цель – любыми путями дискредитировать власть». По словам Михаила Игнатьева, эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи.

«Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я — человек с доброй душой, прошу прощения», – сказал Глава Чувашии.

Валерий Львов