Названы лауреаты республиканских журналистских премий имени Семена Эльгера и Леонида Ильина

У трех премий – четыре лауреата

Накануне празднования двух Дней печати – российского и чувашского — стали известны имена лауреатов журналистских премий республики за 2019 год. Члены комиссий определили их тайным голосованием, сообщают в Союзе журналистов Чувашии.

Премия имени Семена Эльгера, учрежденная в 1974 голу, на этот раз присуждена заместителю директора «НТРК Чувашии» Александру Магарину — за серию телевизионных программ «Самана» (Эпоха) о выдающихся деятелях культуры, искусства, науки. Премия имени Н.В. Никольского досталась корреспонденту «Издательский дом «Хыпар» Андрею Михайлову – за серию публикаций о межнациональных отношениях и дружбе народов. А премию имени Леонида Ильина поделят на двоих две представительницы прекрасного пола: редактор Ядринской районной газеты «Ес ялаве» («Знамя труда») Екатерина Казакова и продюсер телевидения ГТРК «Чувашия» Екатерина Фомина. Первая из Екатерин отмечена премией за серию публикаций по проблемам сельского хозяйства и защиты природы, вторая – за серию программ «Аларан кайми» (Сельская жизнь) о развитии современного агропромышленного комплекса республики.