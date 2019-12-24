Зима на набережной Волги. Чебоксары, 1955 год

Фото Конона Белкова и Виталия Никифорова

На фотографии Конона Белкова — конец февраля 1955 года. Балюстрада, протянувшаяся вдоль всей набережной, строилась уже три года, но белоснежной она была пока только в районе сквера имени Константина Иванова.

Здесь же (а это место напротив Введенского собора) работы еще не были завершены. Справа вдали беседка (ротонда) — на фотографии она еще стоит в лесах, а сама балюстрада даже не оштукатурена. Но к концу лета все будет закончено, и любимое место прогулок горожан приобретет знакомый всем вид.

Еще в мае 1935 года, накануне 15-летия ЧАССР, газета «Красная Чувашия» (с 1952 года «Советская Чувашия») в статье «Как будет оформлен берег Волги» писала: «По бровке откоса на всем протяжении запроектирован невысокий барьер с несколькими площадками в сторону Волги. В верхней части бульвара намечается постройка большого открытого буфета». Деревянный барьер, площадки — все это построили, волжский бульвар продолжал благоустраиваться, но помешала война, и задуманное осуществилось только через двадцать лет, но уже на более высоком уровне.

И большой открытый буфет тоже появился. Правда, чуть позже — в мае 1960-го, к 40-летию республики, и не буфет, а кафе с названием «Лето» и открытой верандой в сторону реки, с которой открывался прекрасный вид. Немногим более десяти лет существовало кафе — стояло на самом откосе и где-то в начале 1970-х годов не устояло перед волжскими ветрами. Девушка с фотоаппаратом стоит возле места, где через пять лет появится кафе, часть балюстрады, его окружавшей, сохранилась до наших дней.

За все годы существования какие только напасти не преследовали и беседку (ротонду), и саму балюстраду. На фотографии Виталия Никифорова — начало 1980 года — утрачена часть балясин, осыпалась штукатурка, бесконечные надписи на беседке — зрелище неприглядное.

Правда, в 1983 году набережную в очередной раз немного изменили и привели в порядок, а спустя еще тридцать пять лет происходит полная замена части балюстрады и асфальтового покрытия в районе сквера Константина Иванова, так что будем надеяться на лучшее.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова