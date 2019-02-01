Лечимся быстро и эффективно

«Бережливые поликлиники» в действии

В России продолжается реализация проекта по переводу медицинских организаций на новые стандарты, основанные на принципах бережливого производства. В результате появляются «бережливые поликлиники». Это направление является одним из основных для здравоохранения Чувашии и республиканской системы обязательного медицинского страхования.

Суть «бережливой поликлиники» заключается не только в материальной экономии, а, что немаловажно, в экономии времени пациентов. Это позволяет сделать посещение больницы быстрым, качественным и эффективным. В прошлом году в проекте участвовали 18 поликлиник республики (9 «взрослых» и 9 «детских»), в нынешнем присоединились 4. В следующем году планируется переход на принципы бережливости еще 8 поликлиник.

«БУ «Канашский ММЦ» Минздрава Чувашии приступил к созданию «бережливой поликлиники» в прошлом году, — рассказывает главный врач медцентра Рената Федорова. — Тогда же была организована работа современной регистратуры открытого типа, то есть сотрудника в униформе и пациента теперь разделяет невысокая неостекленная стойка. Появилось отдельное картохранилище. Пришлось немало поработать над рациональной и понятной системой внутренней навигации. Установили цветовую навигацию и информационные щиты, интерактивные инфоматы для записи на прием к врачу. Создан и начал активно работать справочно-консультативный отдел.

Изменился и облик поликлиник: как детскую, так и взрослую капитально отремонтировали с учетом принципов бережливых технологий. Обновлена входная группа — укрепленные ступеньки, удобные перила, новая конструкция пандуса, расширенный тамбур для маломобильных групп населения. Оборудованы зоны комфортного ожидания для пациентов, приобретены кулеры с питьевой водой. С целью организации оптимального рабочего пространства в кабинетах сотрудников заменена мебель. За счет обязательного медицинского страхования закуплены основные средства на сумму 1,8 млн рублей.

А в нынешнем году разделили маршруты движения при проведении диспансеризации взрослого населения и профосмотров детей до 1 года, исключив их пересечение с больными пациентами. Увеличили время общения и работы участкового врача с пациентом. Внедрили систему управления запасами медизделий при проведении лабораторных исследований и в кабинете забора крови. Затраты на основные средства составили 1,2 млн рублей.

Все это позволяет пациентам быстрее ориентироваться в больнице, избегать лишнего хождения по коридорам, выбирать удобное время для врачебного приема и, как следствие, увеличить охват профилактическими мероприятиями прикрепленного населения, улучшить состояние здоровья жителей города».

Нина Михайлова