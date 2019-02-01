До конца года 99% вкладчиков «Чувашкредитпромбанка» получат страховое возмещение

В среду, 18 декабря, минул ровно месяц с начала выплат страхового возмещения вкладчикам Чувашкредитпромбанка, лишенного лицензии. Выплаты производятся, как известно, за счет Агентства по страхованию вкладов, через банк-агент, в качестве которого выступает «Россельхозбанк».

Как заметил премьер-министр Чувашии Иван Моторин, затронув в интервью журналистам «Советской Чувашии» тему некогда опорного банка республики: «По страховым случаям все спокойно выплачивается, ажиотаж уже прошел». (Подробности в «СЧ» за 19 декабря).

Это подтвердили и в банке-агенте. Как сообщила директор Чувашского филиала «Россельхозбанка» Ирина Письменская, по состоянию на 18 декабря компенсировано 2,5 млрд рублей, или свыше 90% от общего объема страховых выплат по Чувашкредитпромбанку. Страховое возмещение получили более 9000 человек, включая 1700 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Остались небольшие суммы. Мы рассчитываем, что к концу года 99% бывших клиентов этого банка получат страховое возмещение. В любом случае еще в течение не менее одного года «Россельхозбанк» готов будет принимать заявления и проводить выплаты на основании договора, заключенного с «Агентством по страхованию вкладов», — сказала она.

«Что касается компаний, аккумулировавших средства в Чувашкредитпромбанке, эти деньги предприниматели смогут начать получать ориентировочно с марта 2020 года», — заявил на недавней встрече с коллективом новочебоксарской газеты «Грани» Иван Моторин.