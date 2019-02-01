С акцентом на закупки

Трансферты растут, а проверки сокращаются

Строительство дорог, ремонт помещений, приобретение учебного оборудования в школы и медицинского в больницы — это и многое другое обеспечивает своим гражданам государство, используя бюджетные деньги и применяя жестко регламентированную систему закупок. По одну сторону этой системы — заказчик в лице приобретателя товаров, работ или услуг, по другую — продавец (поставщик, исполнитель, подрядчик). В целом их контролируют различные министерства и ведомства, которые замыкает главный ревизор — Счетная палата. Ведь именно на нее, согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» возложены полномочия по аудиту закупок, начиная с обоснования начальной максимальной цены контракта (НМЦК) и заканчивая оценкой достигнутого результата.

— В уходящем году аудит закупок являлся приоритетным направлением в работе Контрольно-счетной палаты (КСП) Чувашии, — сообщила ее руководитель Светлана Аристова. — В упомянутом законе, как и в Бюджетном кодексе Российской Федерации, прослеживается главный принцип — эффективность закупок, что является залогом рационального использования бюджетных средств.

— Подчеркивая эффективность того или иного контракта, обычно прежде всего указывают на снижение начальной цены.

— Эффективность измеряется не одним только снижением цены, а, в общем, соответствием цены и качества. Необходимо, чтобы были выполнены все работы, объемы, куплен товар, обладающий нужными характеристиками, но за меньшие, чем было установлено вначале, деньги. При этом законом запрещено в ходе исполнения вносить в контракт условия, ухудшающие характеристики товара.

Мы не приветствуем большое снижение НМКЦ. Хотя бывают интересные случаи, когда начальная цена падает даже на 80% при том, что качество товара или услуги впоследствии не вызывает никаких нареканий. Но такие факты обычно говорят о неправильном формировании цены на первоначальной стадии, как правило, о недоработке заказчика.

А вот торги, в ходе которых цена нисколько не снизилась или с единственным участником, очень настораживают. В этих случаях начинаем проверять все стадии закупки, добросовестность заказчика и подрядчика.

Цифры и факты:

В 2019 году межбюджетные трансферты достигли 24,3 млрд рублей, увеличившись на 18,2% по сравнению с прошлым годом и на 44,8% по сравнению с 2017 годом

— Много нарушений обнаружили?

— У нас, по сравнению с прошлым годом, наблюдается рост выявленных нарушений в сфере закупок. В текущем году их обнаружено на сумму более 300 млн рублей. Треть суммы приходится на закупки ГУП «Чувашавтотранс», проведенные во второй половине 2017 года и начале 2018 года, то есть еще до процедуры банкротства предприятия. Выборочно проанализировав несколько контрактов на поставку газа и дизтоплива, ревизоры выявили признаки ограничения конкуренции. Так, в 10 аукционах участвовал только один поставщик, причем его основным видом деятельности является вовсе не поставка горюче-смазочных материалов, а деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. В аукционной документации вскрылись завышенные и несоответствующие нуждам ГУП «Чувашавтотранс» требования об отгрузке топлива по смарт-картам, например, на территории Алтайского края, Архангельской, Белгородской областей, Калмыкии и еще нескольких регионов, куда автобусы Чувашавтотранса никогда пассажиров не доставляли. То есть закупочная документация изобиловала несуществующими маршрутами. Экономия по торгам была нулевая, по отдельным аукционам «победителем» названный поставщик был признан неправомерно. В итоге только с учетом проведенного анализа розничных рыночных цен, сложившихся в 2017 году, государственный перевозчик необоснованно потратил с таких закупок по расчетам КСП свыше 7 млн рублей на приобретение топлива.

Итоги нашего аудита находятся в правоохранительных органах, там и дадут оценку действиям прежнего руководства.

— У всех недоработки только при формировании НМЦК?

— Мы проверили учреждения, относящиеся к различным отраслям (образование, здравоохранение, лесное хозяйство и другие). Можно сказать, закупки сложные, неоднотипные.

И обнаружилась вторая группа нарушений, связанная с исполнением контрактов. При обновлении материально-технической базы, когда закупается оборудование, особенно специфическое, в отдельных случаях на него нет сертификатов, паспортов, при этом, как правило, только в них указаны страна-производитель, точные характеристики, гарантийные сроки.

Были случаи, когда недавно установленное оборудование выходило из строя, а паспорт к нему оказывался просто подходящей распечаткой из Интернета. И в нем, конечно, никаких гарантийных сроков конкретно вот на этот компьютер или лабораторное оборудование не указано.

У заказчика есть право либо самостоятельно принимать товар, без экспертизы, либо привлекать независимую экспертизу. Услуга платная, на ней пытаются сэкономить, и порой эта экономия оборачивается большой проблемой — заказчики не могут воспользоваться своими правами в рамках гарантийных обязательств и требовать устранения нарушений и дефектов.

Аудитом закупок по ремонтным работам выявляются факты приемки и оплаты невыполненных работ или работ, не соответствующих параметрам, установленным документацией о закупке.

— А вот закон о закупках, Светлана Ивановна, он как-то совершенствуется, становится проще для исполнителей?

— Конечно, особенно в текущем году в законе появляются послабления. Но они не помогут, если допущена ошибка на стадии формирования НМЦК. Заказчику необходимо понимать, что он хочет приобрести, и все свои требования указывать в описании уже на стадии сбора предложений от потенциальных поставщиков. Отсутствие четкого понимания комплектации товара при сборе предложений может привести к формированию одной цены, а по факту, по техзаданию, в котором уж точно все прописывается, рыночная цена на товар окажется ниже. Но «играть» участники тендера будут именно под НМЦК, таким образом присутствуют риски закупки «дешевого» товара по завышенной цене.

Или если предстоят ремонтные работы… Необходимо скрупулезно составлять дефектную ведомость, вплоть до отражения шатких полов, испорченных стен — все, до мельчайших деталей, требующих ремонта, так как от ее качества зависит НМКЦ ремонтных работ. Ведь дефектная ведомость — основа локальной сметы.

— Да, кропотливую работу проделывают ревизоры. Наверное, уходит масса времени на проверку муниципалитетов, они ведь часто выступают заказчиками?

— Времени, конечно, уходит немало, но в текущем году мы практически не отнимаем его у проверяемых муниципальных образований. И это при том, что в их адрес растут межбюджетные трансферты. Существенные денежные средства направляются в муниципалитеты, и они требуют контроля. Но если мы в 2017 году комплексно проверили 4 муниципалитета, то в прошлом — два, а в нынешнем только один (его предложил проинспектировать Госсовет).

При комплексных проверках охват большой, ревизоры находились в муниципалитете по месяцу. И проверяемым было нелегко, приходилось постоянно отвлекаться от основной работы, и нашим специалистам, пытавшимся досконально разобраться в разных направлениях. Эффективность от таких мероприятий была ниже, чем хотелось бы. Поэтому мы комплексные проверки сократили, стали работать по направлениям выделения бюджетных средств: ремонт и строительство дорог, субсидии на приобретение жилья… Берем, например, несколько муниципалитетов и, начиная от аудита закупок, проверяем, в сравнении прослеживая, у кого лучше организована работа, у кого хуже. Так легко выявить положительную и отрицательную практики, обнаружить системные ошибки и выработать рекомендации об их устранении.

Такие, можно сказать тематические проверки, тоже сокращаем. В прошлом году ими охватили 23 муниципальных образования, в нынешнем — 19. В общем, стараемся как можно меньше беспокоить муниципалитеты, выезжая на места только для осмотра выполненных работ или закупленных на бюджетные деньги товаров. Закупки отслеживаем в открытом доступе в ЕИС, дополнительно документы запрашиваем только при необходимости. Зато по их результатам выходим с реальными предложениями, что нужно менять или дорабатывать.

Фото из архива КСП: Светлана Аристова: «Аудит закупок раскрывает неожиданные факты».