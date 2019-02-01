На правительственной планерке обсудили обращения граждан

Разговор не по повестке

На вчерашней правительственной планерке Глава Чувашии выразил соболезнование близким погибших в результате аварии, которая произошла 7 декабря на 126 километре автодороги «Калинино — Батырево — Яльчики» в Яльчикском районе. От полученных травм на месте происшествия скончались три человек, а в том числе две ученицы 8-го и 10-го классов местной школы…

Аварийность на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения стали основной темой планерки. Снижение количества ДТП и числа погибших и раненых отметил в своем выступлении зампредседателя Кабмина — министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Александр Николаев, подводя итоги прошедших одиннадцати месяцев года. Всего за это время произошло 1102 аварии, погибли 117 человек. В масштабах ПФО по минимальному количеству происшествий республика на третьем месте, по количеству погибших — на втором. Основной причиной ДТП чаще всего становится низкая дисциплина пешеходов и водителей.

Что делается в Чувашии для уменьшения количества аварий? В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», рассказал министр, реализуется три региональных проекта: «Дорожная сеть» (обустройство дорог и наружного освещения), «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (установка камер фото– и видеофиксации, внедрение пунктов автоматического и весового контроля) и «Безопасность дорожного движения».

В ходе текущей работы активно используются современные технологии — так, в одном из мессенджеров для оперативного обмена информацией создана группа «Региональные дороги», к пропаганде соблюдения правил дорожного движения привлекаются блогеры, автомобили различных служб оборудуются системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс».

Присутствующие упомянули в негативном свете сервис набора попутчиков в дорогу, а также нетрезвых водителей, по вине которых происходит каждая третья авария с погибшими. Представители ГИБДД говорили о необходимости создать искусственные неровности на 91 участке дорог и продолжить работу по освещению трасс.

Обсудили на планерке и подготовку в республике к общероссийскому дню приема граждан. Выяснилось, что были уточнены списки лиц, ответственных за организацию мероприятия на местах, за прошедший месяц дважды проводилась проверка программного обеспечения, тестировались видео– и аудиосвязь. Напомним, общероссийский день приема граждан пройдет 12 декабря с 12.00 до 20.00 часов.

Затронули за круглым столом и судьбу клиентов «Чувашкредитпромбанка». Прозвучало, что на утро вчерашнего дня было выплачено 7790 вкладов на сумму 2 млрд 278 млн руб. Отзыв у банка лицензии не означает необязательность выплат по кредитам, также добавила зампредседателя Кабмина — министр финансов Светлана Енилина. Люди должны продолжить платить, чтобы не ухудшилась их кредитная история.

Активный разговор продолжился и после окончания официальной повестки: Глава республики поднял вопросы, прозвучавшие на недавних прямых линиях и других публичных мероприятиях. Так, на прошедшем родительском форуме жительница Чебоксар поинтересовалась, планируется ли выдавать удостоверения многодетным семьям, в которых дети не усыновлены, а находятся под опекунством. Опекуны в правилах выдачи документа не учитываются, и сегодня разработаны предложения по внесению изменений, чтобы эти преграды убрать, сообщил руководитель Минтруда Чувашии Сергей Димитриев.

Говорилось также о низкой температуре в детском саду села Атлашево, где все еще не подключена блочно-модульная котельная. «С начала отопительного сезона тепло подавалось через центральное отопление, но температура теплоносителя была заниженной. В субботу ситуацию нормализовали, сегодня дети пошли в детский сад», — прокомментировал положение дел министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов. Глава республики распорядился установить виновников ситуации.

Были затронуты также темы ремонта автомобильной дороги в микрорайоне «Солнечный», создания дополнительных мест в детском инфекционном стационаре… «95% таких вопросов в компетенции муниципалитетов», — подчеркнул Михаил Игнатьев, призывая ответственнее работать на местах. Подробно обсудили и будущее троллейбусное сообщение между Чебоксарами и Новочебоксарском. До 16 декабря в республику должны прийти троллейбусы необходимого типа, и если не будет накладок, с января долгожданный маршрут заработает.