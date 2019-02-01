В Чебоксарах состоялся республиканский Кадетский Георгиевский бал

Платья в пол, парадные мундиры

В субботу в Чувашском государственном театре оперы и балета в 13-й раз прошел республиканский Кадетский Георгиевский бал. Праздник грации и изящного танца собрал более 200 юношей и девушек, воспитанников кадетских школ и кадетских классов республики.

В этом году бал кадетов был посвящен наступающему Году памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К участникам обратился с приветствием Глава республики Михаил Игнатьев. Отметив важность сохранения и приумножения нравственных и духовных ценностей, которые несет традиционный кадетский бал, руководитель региона сообщил, что кадетское движение в Чувашии активно развивается. В республике создано 208 кадетских классов, в которых обучаются около пяти тысяч учащихся. В торжественной обстановке Михаил Игнатьев вручил медаль Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы» ученице 9-го класса чебоксарской школы № 41 Диане Александровой. В этом году, 9 Мая, школьница, активистка юнармейского движения, участвовала в параде в Севастополе.

Кадеты в нарядных платьях и парадных мундирах продемонстрировали несколько танцев. Отдельной номинации удостоились самые выразительные и музыкальные пары.

Фото Олега Мальцева