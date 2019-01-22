Оформить пенсию можно не выходя из дома

Жители республики все чаще оформляют свои пенсии через Интернет, сообщает пресс-служба республиканского отделения ПФР. Так, в текущем году 15039 человек подали заявления о назначении пенсии с помощью электронных сервисов. Из них 14315 воспользовались «Личным кабинетом гражданина на сайте ПФР», 724 — направили заявления через единый портал госуслуг.

Электронные сервисы — отличная альтернатива посещению Пенсионного фонда. Так, при подаче заявления на пенсию в «Личном кабинете гражданина на сайте ПФР» анкетные и паспортные данные, контактная информация заполняются автоматически из профиля заявителя. Человеку нужно только проверить их — возможно, изменились номер телефона или другие данные.

Тем, у кого вся информация о стаже и заработке отражена на индивидуальном лицевом счете, пенсия может быть назначена по этим сведениям. Гражданину остается только проставить отметку о согласии в соответствующем поле заявления.

При этом сразу же желательно подать второе заявление — о способе доставки пенсии и выборе доставочной организации. Желающим получать пенсию в банке нужно указать наименование кредитной организации и номер счета для перечисления денежных средств.

Напоминаем, все электронные услуги Пенсионного фонда доступны при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить регистрацию можно в любой клиентской службе ПФР.