Театральная самодеятельность отметила успех и рассказала о планах

На очереди — местные драматурги и неувядаемые пираты

Победители и участники окружного фестиваля «Театральное Приволжье» заранее собрались на встречу с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, которая прошла в минувшую пятницу в купольном зале, на 17 этаже Дома правительства. Так что до начала мероприятия они успели вдоволь пофотографироваться на открытой площадке и полюбоваться Чебоксарами с высоты птичьего полета.

Как уже сообщалось (подробности в «СЧ» за 3 декабря «Лучший студенческий театр — в Чувашии»), наши самодеятельные артисты отличились. Лучшим студенческим театром округа стал чебоксарский «Абрикосовый сад» со спектаклем «Мой дедушка был вишней» по книге итальянского автора. А «Наброски судьбы» в постановке студии сценического искусства, базирующейся в столичном лицее № 4, заняли третье место среди спектаклей школьных театров.

«Настроение хорошее?» — поинтересовался Михаил Игнатьев, открывая неформальную встречу. «Да!» — дружным хором откликнулись стоявшие полукругом герои дня, а кто-то гордо уточнил: «Нас пол-России поздравляет — звонят и пишут». «Вот что значит ответственно подходить к любимому делу», — подытожил Глава, и, пожимая руки оказавшимся в первых рядах, обратил внимание на одного из самодеятельных артистов, шутя предупредив: «Смотрите, не упустите. А то заберут в другой город». Коллеги видного молодого человека за словом в карман не полезли. «Не отпустим… Паспорт отнимем…» — бойко импровизировали они.

Однако на призыв задавать вопросы поначалу ответили скромным молчанием. Директор Дворца культуры Чувашского госуниверситета Анна Заворзаева решила разрядить возникшую паузу и пригласила Главу республики с сопровождавшими его руководителями Минкультуры Константином Яковлевым и Минобразования Сергеем Кудряшовым на межрегиональный театральный фестиваль, где с 9 по 12 декабря выступят со своими спектаклями молодежные коллективы из Ульяновской области, Татарстана, Марий Эл. Михаил Васильевич прямо не пообещал, но Дворец культуры ЧГУ, принимающий фестиваль, не упустил случая похвалить: «Зал у вас там хороший».

Обратить внимание на зрительные залы в районах республики посоветовал самодеятельным артистам Константин Яковлев. Он предложил на безвозмездной основе предоставить под новые постановки как сцену Театра юного зрителя в столице республики, так и помочь с транспортом в случае выездов в районы. А Михаил Игнатьев в качестве примера указал на новый Дом культуры на 300 мест, недавно открывшийся в селе Шихазаны Канашского района.

«Проект хороший. Если он будет продолжен, все будут знать, как обстоят дела с творчески одаренной молодежью в соседних регионах. Мы заявили о себе, и, наверное, многие задумались, как это в Чувашии и студенты, и школьники заняли призовые места», — выразил свою точку зрения руководитель студии сценического искусства лицея № 4 Руслан Медведев.

«Фестиваль — это возможность рассказать немного о Чувашии, о себе через наше творчество. Я бы очень хотел, чтобы ребята стали профессиональными актерами. Потому что если культура не будет прирастать новыми талантами, она исчезнет», — поделился надеждами Антон Савельев, руководитель «Абрикосового сада», в котором оттачивают театральное мастерство студенты, обучающиеся на врачей, юристов, экономистов.

Семерым участникам окружного фестиваля были объявлены благодарности Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Затем Михаил Васильевич предложил гостям пройти в его рабочий кабинет. Молодежь с радостью согласилась на экскурсию. Но не все юные артисты прочувствовали строгую деловую атмосферу помещения. По очереди фотографируясь в кресле Главы, некоторые принимали вальяжные позы. «Ну, так нельзя уж», — даже сделал замечание хозяин кабинета.

…Пока молодежь знакомилась с новыми интерьерами, руководители театральных трупп поделились с автором этих строк своими планами. «Готовы поддерживать местных молодых драматургов. Обратил внимание на Александра Никифорова, надеюсь на сотрудничество с ним», — сообщил Антон Савельев. «Решили отойти от серьезных тем, все же наш театр школьный, и зрители приходят совсем маленькие, даже первоклашки. Поэтому сейчас ставим спектакль про пиратов. И про любовь…» — открыл секрет Руслан Медведев.

Фото cap.ru: Юные актеры предложили поставить спектакль прямо в зале под куполом Дома правительства. «Пожалуйста!» — не возражал Михаил Игнатьев.