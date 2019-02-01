24-летний чебоксарец осужден за убийство и нападение на следователя

Сразу в два уголовных дела угодил 24-летний житель Чебоксар, в прошлом году совершивший убийство и нападение на следователя.

Как сообщала «СЧ», в 2018 году пропал 51-летний житель Чебоксар. СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело по признакам убийства, поскольку имелись основания подозревать, что его исчезновение носило криминальный характер. Не было объективных данных, что горожанин намеревался сменить место жительства или уехать куда-то на длительный срок. А затем установили и человека, причастного к его смерти. Им оказался молодой человек, который раньше занимался боксом. Он и показал место, где спрятал убитого им человека.

Следствием и судом установлено, что июньским вечером злоумышленник находился с потерпевшим в кафе на Восточном поселке в Чебоксарах, где они употребляли спиртное, а затем пошли в дачный домик знакомого. По дороге в ходе ссоры молодой человек избил мужчину до потери сознания, а потом занес его в свою квартиру в этом же поселке. Там, в ответ на претензии очнувшегося мужчины по поводу случившегося на дороге, вновь нанес ему серию ударов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления, бывший боксер расчленил труп, поместил части тела в мешки, которые ночью отнес в лесопосадку. Там, в безлюдном месте, вырыл яму, бросил в нее мешки и сверху запалил костер…

Находясь под стражей в следственном изоляторе в статусе обвиняемого по этому уголовному делу, парень был доставлен в кабинет для производства следственных действий. Увидев следователя, он стал угрожать ему убийством и ударил по голове. Кроме того, в августе этого года при ознакомлении с материалами уголовного дела на завершающей стадии следствия, злоумышленник вырвал из него несколько процессуальных документов и стал их рвать. Правда, уничтожить бумаги ему помешали.

Фигурант дела выслушал два приговора. По одному из них — за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть, и угрозу убийством в отношении следователя — суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. По другому приговору за попытку уничтожения важных документов из уголовного дела, он наказан 50-тысячным штрафом.