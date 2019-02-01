Нетрезвый водитель сбил пешехода после 15 суток ареста за отказ от освидетельствования

Не успел водитель отсидеть 15 суток за одно правонарушение, как снова попал в сводку происшествий…

В час ночи нетрезвый прохожий, который стоял возле входа в кафе по улице Гражданской, был сбит автомашиной «Хендай». У водителя, совершившего наезд, также имелись внешние признаки опьянения. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, врачи обнаружили у мужчины растяжение ноги, но автолюбитель быстренько уехал с места ДТП.

В таком поведении правонарушителя нет ничего удивительного, если изучить «историю болезни» 25-летнего, ранее судимого, чебоксарца. Буквально накануне он освободился из спецприемника, где отбывал арест сроком 15 суток за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и оставление места аварии. Освободился, чтобы попасть в ситуацию похлеще первой.

Сразу после наезда инспекторы отыскали автомашину скрывшегося водителя, брошенную им в нескольких кварталах от места происшествия, и поместили иномарку на специализированную стоянку. Повреждения на транспортном средстве, кстати, не соответствуют характеру наезда — ехал лихач явно не слишком аккуратно.

Но неприятностями с машиной дело не ограничилось. Пока беглеца искали, тот оказался в эпицентре еще одного происшествия. Чебоксарца подозревают в причинении вреда здоровью еще двоим местным жителям, в которых злоумышленник выстрелил из травматического пистолета, принадлежащего знакомому. Одному из пострадавших экстренно была сделана сложная операция. Сейчас молодой человек задержан в административном порядке, но на этот раз счет уже может пойти не на дни, а на годы — ему грозит срок за причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство. Будет время посидеть и подумать над своим поведением.