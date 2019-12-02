3 декабря — День юриста

Уважаемые представители юридического сообщества Чувашской Республики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем юриста!
Ваша работа имеет важнейшее значение для эффективной деятельности органов исполнительной и законодательной власти, защиты интересов государства, прав и свобод граждан, бизнеса, гарантированных Конституцией Российской Федерации.
Специалисты в правовой сфере должны обладать глубокими знаниями законодательства и правоприменительной практики, высокой ответственностью за порученное дело. От честности и профессионализма представителей юридического сообщества зависит, будет ли обеспечено торжество закона и справедливости.
Служители Фемиды активно участвует в реализации проектов и программ по повышению правовой грамотности населения. Благодаря их бескорыстному труду Чувашия признана одним из лучших регионов страны по оказанию бесплатной юридической помощи, которую с 2012 года получили 363 тысячи жителей республики.
Убежден, что представители юридического сообщества Чувашской Республики и впредь будут достойно продолжать лучшие традиции отечественной юриспруденции.
Искренне желаю специалистам в области права и ветеранам юридической службы здоровья, успехов в профессиональной деятельности, добра, счастья и благополучия!
Глава Чувашской Республики М. Игнатьев