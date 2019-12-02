3 декабря — День юриста

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые представители юридического сообщества Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем юриста!

Ваша работа имеет важнейшее значение для эффективной деятельности органов исполнительной и законодательной власти, защиты интересов государства, прав и свобод граждан, бизнеса, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

Специалисты в правовой сфере должны обладать глубокими знаниями законодательства и правоприменительной практики, высокой ответственностью за порученное дело. От честности и профессионализма представителей юридического сообщества зависит, будет ли обеспечено торжество закона и справедливости.

Служители Фемиды активно участвует в реализации проектов и программ по повышению правовой грамотности населения. Благодаря их бескорыстному труду Чувашия признана одним из лучших регионов страны по оказанию бесплатной юридической помощи, которую с 2012 года получили 363 тысячи жителей республики.

Убежден, что представители юридического сообщества Чувашской Республики и впредь будут достойно продолжать лучшие традиции отечественной юриспруденции.

Искренне желаю специалистам в области права и ветеранам юридической службы здоровья, успехов в профессиональной деятельности, добра, счастья и благополучия!

 

Глава Чувашской Республики М. Игнатьев

Опубликовано: 3 декабря 2019 г.


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