СТЕПАН СИЛЬВЕСТРОВ

руководитель Федерации чесбола Республики Татарстан

«Если мы проведем чемпионат (мира в 2021 году) по чесболу в Казани, я думаю, что приедут многие наши друзья из СНГ и других стран мира… Учитывая то, насколько хорошо откликается шахматная молодежь, думаю, что стран будет много, предположительно около двадцати. От России, думаю, в первых рядах будут команды из Казани, хотя наши друзья из Уфы, Ульяновска, Чебоксар и Ижевска тоже показывают очень хорошие результаты».

(Чесбол — разновидность командной игры в шахматы)