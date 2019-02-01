Выплачена основная сумма вкладов Чувашкредитпромбанка

Об этом сообщила на вчерашней правительственной планерке директор Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ирина Письменская.

По данным на 2 декабря, уполномоченным банком выплачены средства по 6106 вкладам на сумму 1 млрд 865 млн рублей, в том числе юридическим лицам по 1172 вкладам на сумму 344 млн рублей. В среднем в день, по словам Письменской, выплачивается 550 вкладов, сумма постоянно сокращается. На этой неделе планируется закончить прием вкладчиков по записи, а на следующей начнется прием уже по входящему потоку.

Как проинформировала заместитель председателя Кабинета Министров — министр финансов Светлана Енилина, временная администрация Чувашкредитпромбанка подготовила иск с заявлением о его принудительной ликвидации, с которым вышла в Арбитражный суд. По предварительным оценкам, активы, имеющиеся у банка, позволят в полном объеме исполнить все обязательства перед вкладчиками.

«Ситуацию надо отслеживать, своевременно и в полном объеме информировать население, юрлиц, бенефициаров, учредителей, чтобы не создавалось дополнительное напряжение. Наша задача — находить инструменты и в ручном режиме регулировать все вопросы», — резюмировал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.