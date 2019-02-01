Нужно ли учить детей экономить на коммуналке?

ИРИНА КРЫЛОВА, заместитель министра финансов Чувашии:

— Конечно, нужно. Дети должны понимать, что коммунальные платежи являются обязательными для семейного бюджета. Мы не можем не оплачивать предоставляемые услуги, но можем постараться снизить их стоимость. Ведь как формируется размер платы за коммунальные услуги? Объем использованных ресурсов умножается на установленный тариф. Следовательно, если расходовать меньше воды, света, газа, то и платить нужно будет меньше. А сэкономленные средства можно потратить на что-то полезное или приятное.

Кроме того, учить детей экономии на коммуналке нужно для того, чтобы они приобретали навыки бережного отношения к природным ресурсам. Лично мне моя бабушка, приезжавшая в гости из деревни, всегда говорила, что лить воду просто так нельзя, и очень возмущалась, если я вдруг оставляла кран не закрытым.

СЕРГЕЙ УШАКОВ, директор филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс»:

— Правильные привычки лучше прививать с детства. Поэтому компания «Т Плюс» активно поддерживает и самостоятельно организует обучающие мероприятия для детей, в том числе направленные на энергосбережение. Учим ребят простым правилам: выходишь из комнаты — выключи свет, чистишь зубы — закрой кран с водой и тому подобное. Все это по силам даже дошкольникам и помогает не только экономить ресурсы, но и семейный бюджет. А чтобы детям было проще понять преимущества осознанного поведения, уроки проводим в игровой форме с наглядными примерами. Ребята сами могут посчитать, сколько они сэкономили — заработали — для своей семьи, и выбрать подарок за это. Разумный подход к использованию ресурсов — энергетических и собственных финансовых — полезен как для самого человека, так и для общества.