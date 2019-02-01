Захар Прилепин: Выигрывать будут люди читающие

В Чебоксарах прошла встреча с известным писателем и публицистом

В понедельник, 18 ноября, гости, собравшиеся на встречу с писателем и общественным деятелем Захаром Прилепиным, не вместились в большой актовый зал Национальной библиотеки. Люди более двух часов слушали стоя и потом не спешили расходиться — настолько актуальный и живой получился разговор.

Аудитория подобралась очень разная, от профессиональных филологов и горячих поклонников, которые пришли поговорить о литературе, до политически активных граждан всех возрастов, которых интересовало, как живут в ДНР. Вопросов было много и самых разноплановых — писатель с готовностью отвечал на них, открыто и честно.

Сначала Прилепин представил свою новую книгу — биографию Сергея Есенина из серии ЖЗЛ почти на полторы тысячи страниц.

— Как человек, родившийся в рязанской деревне (первый поэт, о котором я узнал, был Есенин), я всю жизнь прожил с его именем и его стихами, всегда читал все, что о нем выходило, — рассказывает гость. — И к 40 годам дозрел написать книгу. Чтобы снять все вопросы, я решил пойти самым простым и в то же время самым сложным путем: воспроизвести есенинскую жизнь буквально день за днем. Когда идешь за ним след в след, многие вопросы просто снимаются сами собой.

Он вообще берется за образы неоднозначные, окруженные мифами, и стремится их развеять, стараясь не «выворачивать реального поэта с его реальной биографией под свои собственные убеждения», а сохранить всю сложность своего «умного и прозорливого» персонажа. Следующие по плану — биография Михаила Шолохова, второй том книги «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» о военной службе русских писателей и большой роман про русский XVII век.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН о поездке в Чувашию написал на своей странице в Фейсбуке: — Чудесный молодой человек в Чебоксарах подошел книжку подписать, говорит: «Ваши «Патологии» прочел на «срочке» — боеспособность была на некоторое время подорвана!»

Как-то я не учел этот аспект. Рассмешил меня. В Чебоксарах было очень хорошо и по-родному.

— Наиболее популярный объект для нашего наблюдения — большевизм, Сталин, Россия XX века, XIX век — вплоть до Екатерины. А дальше уже Древняя Русь. А вот в Средневековье мы куда меньше разбираемся. Хотя эта эпоха дико увлекательная. Меня с детства зачаровывала история казачества: что из себя представляло тогда казачье сообщество — это отдельная большая тема. Там же — воссоединение Украины с Россией. Я все чаще удивляюсь, что, по сути, в России время не течет. С геополитикой тогда было примерно то же самое. То же самое было на Украине. И отношения с Османской империей, и внутри государства, и экономика, и даже эмоции, речь, проблемы религиозные, гендерные — все похоже — и это было 300 лет назад.

Обсуждая политическую ситуацию на Украине — как 300 лет назад, так и сегодня — Прилепин призывает не выносить поспешных решений и основательно разобраться в теме.

Среди вопросов о литературе один был посвящен месту в ней прозы самого Захара Прилепина и «поколения сорокалетних».

— Надо брать литературу за последние 25-30 лет, со времен перестройки — тогда начался вал возвращенной литературы (Солженицын, Булгаков, Платонов), и он затмил писателей того времени (поколение 50-летних, молодость которых пришлась на 90-е годы, — Олег Павлов, Алексей Варламов). Потом основной тренд был сатирический, пересмешнический, выворачивающий советскую ментальность наизнанку и по этому поводу иронизирующий (Владимир Сорокин, Пелевин). «Проклятый тоталитаризм» — основная тема. А потом вдруг, в начале нулевых, появилось новое поколение, которое пришло в литературу с совершенно другим ощущением. Поколение 40-летних — Сергей Шаргунов, Герман Садулаев, еще целая плеяда. И я в их числе. Те, кто сказал: «Мы выросли в Советском Союзе и у нас есть своя по этому поводу ностальгия. А кроме того, мы выросли в ваши прекрасные «святые 90-е» и у нас к ним много претензий». И вот нам довелось ввести в литературу тех персонажей, которые совсем из нее ушли, когда основными персонажами стали рублевская жена, менеджер среднего звена, наркоман и мент. Русский мужик, крестьянин, человек из провинции, девчонка. Нам удалось этот сегмент втащить обратно в литературу — вот эту вот русскую жизнь.

Сильные эмоции вызвала у читателей судьба Артема Горяева — одного из главных героев романа «Обитель» (премия «Большая книга», 2014). «Зачем вы убили Артема? Не знали, что с ним делать дальше?» — выкрикнул кто-то из зала посреди рассказа о Донбассе. И этот вопрос поднял тему того, как пишется роман.

— Я не люблю, когда литераторы начинают наполнять свою работу мистическими смыслами: «Вот я закрываю глаза, начинаю записывать, мне Господь Бог диктует…» — как правило, это графоманы. Бог со мной не разговаривает. Я просто пишу, потому что хочу написать. Но! Когда писал «Обитель», я сначала три года читал огромное количество текстов и потом понял, что закипаю от этой информации и надо писать роман. И я его полгода запускал, тащил, чтобы все эти персонажи (в «Обители» их более 120! — М.К.) задвигались, зашевелились. А потом дописал вторую часть романа, огромный том, месяца за два, потому что все начало работать само по себе. Я сажусь — и они все начинают разговаривать, двигаться. Думаю, сейчас томов пять еще напишу, потому что не могу остановиться, а потом — раз, и у меня убили Артема. И я понимал, что в этом правда. Он отцеубийца и нет ему места на земле. И я вижу, что не могу его спасти. Что это только так правда и больше никак иначе.

Чебоксарские читатели любопытствовали по поводу постоянного места жительства Прилепина и его деятельности в качестве организатора различных проектов и фестивалей (подмосковного фестиваля «Традиция», воронежского — «Русское лето» и предстоящего Сибирского фестиваля искусств). Расспрашивали об отношении к Пушкину и Борису Немцову, об эволюции политических взглядов и о том, как они уживаются с православием, о феномене советской филологической школы и многом другом. И в рассуждениях на эти очень разные вопросы перед нами вырастал человек целостный, глубокий и ни в чем не противоречащий самому себе.

— Я хочу сказать, что как бы мир ни развивался, все равно будут выигрывать люди читающие — так было и так будет всегда. У людей, которые читают, более сложное мышление, более быстрая реакция. И приучить детей читать — вот главное, что мы должны сделать, — заявил писатель в заключительной части встречи.

И никому не хотелось с этим спорить.

Мария Кирова

Фото Национальной библиотеки