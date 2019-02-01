Начались выплаты вкладчикам рухнувшего Чувашкредитпромбанка

За деньгами — в порядке очереди

В прошлую пятницу зрительный зал Дворца культуры имени Я. Ухсая в Чебоксарах до предела заполнили клиенты Чувашкредитпромбанка, у которого Банк России 7 ноября отозвал лицензию.

«По предварительной оценке, основная масса вкладчиков получит страховое возмещение, — отметил председатель правительства Чувашии Иван Моторин. — Оно будет осуществляться в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты будут рассчитываться на дату наступления страхового случая, исходя из условий каждого конкретного договора».

Выплаты начнутся уже с 18 ноября (то есть они начались уже со вчерашнего дня). Страховое возмещение, по закону, распространяется на физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, относящихся к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Мероприятие по выплате страхового возмещения достаточно хорошо отработано. Этот страховой случай для агентства — пятисотый. Денег хватит на всех. Поэтому в первые дни не надо идти и стоять в очередях. Страховое возмещение будет выплачиваться в течение не менее года и завершится вместе с процедурой либо принудительной ликвидации, либо конкурсного управления кредитной организации», — успокаивал заместитель директора департамента урегулирования требований кредиторов Агентства по страхованию вкладов Андрей Кортиков.

СПРАВОЧНО: Телефон горячей линии Агентства, по которому можно получить общую информацию о выплатах, — 8-800-200-08-05, телефон горячей линии АО «Россельхозбанк» — 8-800-100-01-00. Возможно, кому-то из пострадавших клиентов не помешает обратиться к уполномоченному по правам человека или квалифицированным юристам. Их представители также присутствовали на встрече. Уполномоченный по правам человека в ЧР с 15 ноября находится по новому адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3. Почтовые отправления принимаются по адресу: Президентский бульвар, д. 10. Бесплатную юридическую помощь будут оказывать адвокаты Адвокатской палаты ЧР в помещении Общественной палаты: г. Чебоксары, пл. Республики, д. 2.

Руководитель временной администрации Чувашкредитпромбанка – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России Елена Пожарская отчиталась, что проводится обследование банка, принимаются меры по обеспечению сохранности имущества и документации, устанавливаются кредиторы. Свои требования кредиторы при необходимости должны предъявлять по адресу головного офиса банка: Чебоксары, Московский проспект, дом 3.

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генеральный представитель департамента ликвидации финансовых организаций Агентства по страхованию вкладов Василий Столбов, в ближайшее время Банком России будет направлено заявление в арбитражный суд. После принятия любого из двух решений к своим обязанностям приступит конкурсный управляющий. И все остальные расчеты с клиентами пойдут на основании реестра требований кредиторов за счет конкурсной имущественной массы банка, то есть того имущества и денежных средств, которые у него останутся.

В первую очередь включаются требования вкладчиков-физических лиц на суммы, превышающие страховое возмещение. Вторая очередь — требования, предъявленные бывшими работниками кредитной организации, обязательства перед которыми возникли до даты отзыва лицензии. И в третью очередь войдут все остальные требования, в основной массе это — требования юридических лиц. Василий Столбов также пояснил, что если сумма во вкладе превышает страховое возмещение, то в банке-агенте такому клиенту предложат заполнить заявление о включении в реестр требований к банку. Затем эти заявления будут переданы либо временной администрации, либо конкурсному управляющему-ликвидатору. О результатах кредиторов уведомят персонально.

Как известно, банком-агентом выбран Россельхозбанк. Директор его Чувашского регионального филиала Ирина Письменская обратилась к залу так: «Хочу посочувствовать и успокоить. Россельхозбанк имеет опыт работы. Это четвертый банк, по которому мы являемся оператором. У нас есть квалифицированные специалисты, и то, как быстро мы выплатим эти вклады, зависит только от нашей с вами слаженной работы».

Она также убедительно попросила не создавать очереди у офисов, в которых будет выплачиваться страховое возмещение, так как график обслуживания собираются формировать через электронную почту и по телефонам (адрес почты и контактные номера размещены, в частности, на сайтах газеты «Советская Чувашия» и Минфина Чувашии). Заявки принимаются со вчерашнего дня, с 8 до 18 часов, в рабочие дни. Записывающимся нужно назвать свою фамилию, имя, отчество, телефон и офис, в котором они хотели бы обслужиться (адреса допофисов можно найти на тех же сайтах). В течение дня сотрудник Россельхозбанка сообщит подтвержденные день и время обслуживания. Никакой другой информации сотрудники банка-агента по телефону не дают.

За выплатой в оговоренное время физические лица приходят с паспортом. Если человек значится в реестре, то у него есть право выбора — тут же получить наличные деньги, осуществить безналичные перечисления в любой банк без комиссии, либо положить на вклад в банке-агенте.

«Если вы пришли в порядке очереди, но вас не оказалось в реестре, не задавайте вопрос «Почему?» Мы работаем с тем реестром, который предоставляет Агентство по страхованию вкладов. В этом случае вы пишите заявление по установленному образцу (бланки у нас есть) и отсылаете либо в Агентство, либо во временную администрацию. Там уже разбираются, — указала порядок действий Ирина Письменская и сразу назвала тех, кто не найдет себя в реестре. — У кого есть вклад в Чувашкредитпромбанке и кредит там же. Чаще всего это кредитные карты, и если есть задолженность по ней, то с вероятностью 99 процентов вас не окажетеся в реестре. Таким клиентам надо сначала разобраться с временной администрацией, как погасить кредит».

Во время живого общения одна гражданка попыталась продолжить тему непогашенного кредита при замороженном вкладе, но никто ей конкретно не ответил. Наверное, к каждому такому клиенту будет индивидуальный подход?

Расстроился и предприниматель, на расчетный счет которого в Чувашкредитпромбанке пришел авансовый платеж от фирмы–контрагента. Он в курсе, что по закону с этих денег надо уплатить НДС. «То есть с суммы, которую мы потеряли, мы еще обязаны заплатить налог?» — безнадежно уточнил представитель бизнеса. «Рано делать какие-то оценки потерь», — довольно жестко парировал кто-то из официальных лиц. (Кстати, индивидуальным предпринимателям в статусе юридического лица страховое возмещение выплачивается по отдельному списку, и при записи на получение денег этот момент следует уточнить.)

Но особенно переживали представители ТСЖ. Некоторые со слезами на глазах говорили, что попали в аховое положение, не успев рассчитаться с ресурсниками за свет, газ, воду, тепло, не говоря уже о том, что недоступны деньги на капремонт. И вспоминали законопроект, подготовленный Минфином России в начале года, о том, чтобы ТСЖ отнести к малому и среднему бизнесу. А пока они — некоммерческие организации, которым придется ждать своих денег в третьей очереди.

К СЛОВУ

Зал пустовал

Вторая встреча уже с участием депутатов Госдумы России и Госсовета Чувашии, видимо, не заинтересовала вкладчиков Чувашкредитпромбанка.

Все выяснили в пятницу на встрече, организованной правительством республики. В субботу же к началу мероприятия зал ДК имени Я.Г. Ухсая был пуст. В итоге народу набралось мало — в основном однопартийцы депутатов. К слову, на прошлой встрече, 15 ноября, в зале яблоку было негде упасть.

Депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков признал: «Ну, видимо, кто пришел вчера, оказались удовлетворенными ответами, информацией, которую получили».

В начале встречи заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Мария Филатова еще раз напомнила собравшимся о процедуре приема вкладчиков: «С собой нужно иметь только паспорт. Приходите в Россельхозбанк, спокойно получаете деньги. По статистике, в первую неделю обращаются две трети вкладчиков, и все получают страховое возмещение».

Помимо стандартных вопросов, которые касаются денежных выплат вкладчикам, из зала не один раз прозвучал вопрос Анатолию Аксакову о том, почему он, как председатель Госдумы по финансовому рынку, не предупредил о том, что в банке ситуация нестабильна: «Где вы были, почему вы с нами не встретились?»

Больше всего вопросов возникало у представителей УК и ТСЖ, так как они включены в третью очередь по выплате страховых возмещений: «Уже сегодня нам выставили требования ресурсоснабжающие организации, а платить нам нечем, у нас счета заблокированы».

Ничего существенного представители «Справедливой России» не смогли посоветовать. Премьер-министр Иван Моторин, как и накануне, взял удар на себя: «Да, есть сложности. Сегодня мы говорим, что есть потери. Пока еще не оценили, какие активы. Вполне возможно, что большая часть средств будет доведена до вкладчиков».

Фото cap.ru: Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, страховое возмещение будет выплачиваться в 4 субъектах РФ, в том числе в Чувашии за выплатой на сумму 2,64 млрд руб. могут обратиться не менее 10,9 тыс. вкладчиков.