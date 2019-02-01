Эпизоотическая обстановка в республике стабильная

«Благодаря плановым ветеринарно-профилактическим и противоэпизоотическим мероприятиям по специфической защите животных в хозяйствах всех форм собственности ситуация в регионе под контролем», — сообщил вчера на заседании Кабинета Министров республики руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашии Сергей Скворцов.

Отчитываясь о деятельности ведомства, он отметил, что работа Госветслужбы направлена на обеспечение эпизоотического благополучия территории республики, безопасности подконтрольной продукции, обеспечение охраны здоровья животных, предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

На базе девяти бюджетных учреждений ветеринарии Чувашии сформирован сводный республиканский противоэпизоотический отряд. Специалисты этого отряда успешно участвуют во всех мероприятиях, связанных с ликвидацией очагов заразных особо опасных болезней животных на территории республики.

Глава республики, под руководством которого проходило заседание, попросил обратить особое внимание на ситуацию с безнадзорными животными, поскольку бродячие собаки, и те домашние собаки, которых хозяева бесконтрольно спускают с привязи, в определенный период могут представлять опасность для людей.

Михаила Игнатьева поддержал прокурор Чувашской Республики Василий Пословский, напомнивший о трагическом случае в Цивильском районе, где безответственность хозяина собак бойцовских пород привела к гибели человека. По словам Сергея Скворцова, в этом году уже отловлено около двух тысяч безнадзорных животных. В то же время согласно информации из муниципалитетов такое же количество еще предстоит отловить.

«Проводите конкретную, предметную, результативную работу и ежемесячно докладывайте, какие меры вы предприняли вместе со своей управленческой командой. У нас в стране гуманные законы, но порядок в этом вопросе надо наводить и поддерживать. Мы ветеринарную службу практически полностью оснастили всем необходимым, работу продолжим и в следующем году. Поэтому вы должны работать на результат — обеспечивать ветеринарно-санитарное благополучие на территории Чувашской Республики», — приводит слова Михаила Игнатьева пресс-служба Администрации Главы Чувашии.