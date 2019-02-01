Какой штраф грозит, если участок не использовать по назначению

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«В 2017 году купил земельный участок в собственность, но на строительство дома пока нет денег. Какая ответственность может наступить, если участок будет пустовать какое-то время?» — интересуется читатель нашей газеты Владимир Сомов.

Некоторые владельцы земельных участков после того, как приобрели их в собственность, полагают, что государство про них забыло и не имеет к земле никакого отношения. Но это не так. Специалисты проверяют не только документы, которые вы сдаете в регистрирующий орган, но и проводят мероприятия по выявлению и профилактике правонарушений. Сюда входят и выездные проверки, очередной раз напоминают в Управлении Росреестра по Чувашии.

В Гражданском кодексе РФ нарушения в сфере землепользования регулируются 284-й статьей. В ней указано, что, став владельцем земли сельскохозяйственного назначения, гражданин должен использовать ее по назначению, а имея земельный участок для индивидуального жилищного строительства, по закону обязан в установленный срок построить на нем дом.

Государственные органы преследуют несколько целей, проверяя вашу деятельность на взятой в собственность земле. Во-первых, таким образом пресекается самовольное занятие земельных участков. Например, в последнее время некоторые землевладельцы считают возможным прихватить лишнюю территорию при замене заборов, однако это образует состав административного правонарушения. Во-вторых, в функции государства входит надзор за нецелевым использованием земель. Иначе говоря, если вы купили земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, то на его территории нельзя расположить магазин, автомойку или построить, к примеру, мини-свинокомплекс. Штрафы за такие нарушения значительные.

В-третьих, государство заинтересовано в том, чтобы земля не простаивала. В рамках земельного надзора возникают судебные разбирательства в отношении собственников, которые в «вялотекущем» режиме занимаются строительством. Так, КоАП РФ гласит, что неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях, если обязанность по использованию такого участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, также влечет наложение административного штрафа.

Опубликовано: 14 ноября 2019 г.


Читайте также:

Материалы Государственного фонда данных переводят в электронный вид
Является ли теплица объектом недвижимости?
Зачем кадастровому инженеру паспорт соседей?
В Чувашии проводится оценка земель населенных пунктов
Как стать хозяином заброшенного участка
Как установить запрет на распоряжение своим имуществом
Росреестр рекомендует перед началом строительства изучить градостроительный план
Что делать, если сосед построил баню слишком близко к забору

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.