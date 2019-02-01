Какой штраф грозит, если участок не использовать по назначению

«В 2017 году купил земельный участок в собственность, но на строительство дома пока нет денег. Какая ответственность может наступить, если участок будет пустовать какое-то время?» — интересуется читатель нашей газеты Владимир Сомов.

Некоторые владельцы земельных участков после того, как приобрели их в собственность, полагают, что государство про них забыло и не имеет к земле никакого отношения. Но это не так. Специалисты проверяют не только документы, которые вы сдаете в регистрирующий орган, но и проводят мероприятия по выявлению и профилактике правонарушений. Сюда входят и выездные проверки, очередной раз напоминают в Управлении Росреестра по Чувашии.

В Гражданском кодексе РФ нарушения в сфере землепользования регулируются 284-й статьей. В ней указано, что, став владельцем земли сельскохозяйственного назначения, гражданин должен использовать ее по назначению, а имея земельный участок для индивидуального жилищного строительства, по закону обязан в установленный срок построить на нем дом.

Государственные органы преследуют несколько целей, проверяя вашу деятельность на взятой в собственность земле. Во-первых, таким образом пресекается самовольное занятие земельных участков. Например, в последнее время некоторые землевладельцы считают возможным прихватить лишнюю территорию при замене заборов, однако это образует состав административного правонарушения. Во-вторых, в функции государства входит надзор за нецелевым использованием земель. Иначе говоря, если вы купили земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, то на его территории нельзя расположить магазин, автомойку или построить, к примеру, мини-свинокомплекс. Штрафы за такие нарушения значительные.

В-третьих, государство заинтересовано в том, чтобы земля не простаивала. В рамках земельного надзора возникают судебные разбирательства в отношении собственников, которые в «вялотекущем» режиме занимаются строительством. Так, КоАП РФ гласит, что неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях, если обязанность по использованию такого участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, также влечет наложение административного штрафа.