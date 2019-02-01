Силачи выходят на помост

Незабываемый и яркий след оставил в истории спорта района и Чувашии уроженец села Батырево Федор Моисеев — 9-кратный чемпион Чувашской АССР, 10-кратный призер республиканских и всероссийских соревнований по поднятию гири в тяжелом весе. Федор Петрович в течение 20 лет был победителем на районном празднике Акатуй. Батыр — так называли его и стар и млад. В восьмидесятые годы прошлого столетия мы, деревенские мальчишки, с нетерпением ждали Акатуя, чтобы увидеть выступление мастера «железной игры».

9 ноября в спортзале Батыревского агротехникума прошел традиционный республиканский турнир по гиревому спорту, посвященный 80-летию Федора Моисеева. В торжественной части турнира приняли участие глава администрации района Рудольф Селиванов, глава администрации Батыревского сельского поселения Николай Ялуков, главный тренер сборной команды Чувашии по гиревому спорту Борис Глинкин, депутат Чебоксарского городского Собрания Валерий Антонов и ветераны спорта.

«Я своего дедушку никогда не видела, и его голоса не слышала. Но он для меня навсегда останется кумиром. Его светлый образ в моем сердце», — отметила в своем выступлении внучка Федора Петровича Виктория Моисеева.

На помост вышли около 100 спортсменов из разных районов Чувашии, Ульяновской и Самарской областей. Магистрант Чувашской сельхозакадемии Алексей Иванов и Даяна Батшина из Ибресинского района стали абсолютными чемпионами. Победителей и призеров в разных весовых категориях наградили дипломами, медалями и ценными призами. Старший сын Моисеева Юрий поблагодарил спортсменов и зрителей за участие и поддержку, за то, что они помнят и уважают известного спортсмена-гиревика.

Михаил Мишин

Фото Владислава Николаева