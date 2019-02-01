В старейшем банке России рассказали о новшествах

Инвестиции — в надежность и качество

Одна из традиций Сбербанка — активное участие во Всемирном Дне качества, который ежегодно отмечается в каждый второй четверг ноября. В 2019 году эта дата оказалась совсем близко от 12 ноября — Дня основания Сбербанка, отметившего свое 178-летие. Привлекательные предложения и акции порадовали клиентов, которых становится все больше благодаря качественному и надежному сервису.

Первое, что замечаешь в просторных офисах Сбербанка — почти полное отсутствие очередей. И это в финансовой организации, охватившей своими услугами только в Чувашии более миллиона клиентов.

— Около семи лет назад мы установили систему управления очередью — это был первый шаг к положительным изменениям, которые затем произошли в нашем сервисе, — продолжает тему заместитель управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Наталья Парфенова. — Теперь среднее время ожидания клиентов меньше 5 минут.

Сервис продолжает совершенствоваться с помощью проекта «Голос клиента». После каждого обслуживания в Сбербанке клиенту приходит смс с номера 9000 с просьбой оценить качество обслуживания по шкале от 1 до 10. Эти оценки отражают лояльность и помогают выявить слабые звенья, которые необходимо поправить.

— Банк стремится повысить качество своих услуг, а финанасово подкованные граждане — качество жизни, для чего создают денежную «подушку безопасности». Наталья Владимировна, несколько актуальных советов, касающихся сбережений, можете дать читателям?

— Уже банальные, но по-прежнему актуальные советы:

не храните деньги дома;

не складывайте их в одну «корзину» — здесь я говорю даже не столько об одной финансовой организации, сколько о том, что сегодня невыгодно вкладывать все средства в один инструмент;

не храните деньги в большом объеме на банковской карте;

тщательно выбирайте организацию, которой доверяете свои деньги — проверяйте ее благонадежность, изучайте рейтинги, просмотрите разрешительные документы.

Кстати, вы обратили внимание, что вклады теряют свою актуальность? Ставки по ним снижаются не только в Сбербанке, а во всех банках. Зато у нас появились новые инвестиционные продукты. По ним можно получить доход выше, чем по вкладам. Сбербанк предлагает уже готовые инвестиционные пакеты: клиенту не придется думать, в какие ценные бумаги ему выгоднее вложиться.

НА ЗАМЕТКУ На смену вкладам приходят инвестиционные продукты. В Сбербанке их более 40. Оцените по рейтингу надежность финансового партнера перед тем, как доверить ему деньги.

Горизонт инвестирования — от года до десяти лет. Но я бы посоветовала выбирать минимум трехлетний срок, потому что в этом случае вкладчик по ряду программ сможет получить еще и 13-процентный налоговый вычет от суммы взносов плюсом к инвестиционному доходу.

— В какие именно ПИФы сейчас выгоднее вложить деньги, не подскажете?

— Нет. Этот выбор делает сам клиент. Сегодня на первое место по доходности за год (с 1 ноября прошлого по 1 ноября нынешнего года) вышел открытый ПИФ «Природные ресурсы», только никто не может гарантировать, что в последующем у него останется та же доходность. Но наши менеджеры всегда покажут статистику по доходам того или иного ПИФа за последние три года.

Приведу пример. Три года назад одна пожилая клиентка положила 30 тысяч рублей в ПИФ «Илья Муромец», а сейчас у нее на этом счете 45 тысяч. Она очень довольна, еще бы — вышло около 12% годовых. В отличие от тренда снижающихся ставок по вкладам, на ПИФах есть возможность заработать больше.

Поэтому, повторюсь, лучше использовать разные банковские продукты. Например, сочетание вклада с гарантированной ставкой и инвестиционного продукта.

— А какие еще продукты набирают популярность среди тех, кто ищет надежное место для вложений?

— Доверие клиентов завоевывают накопительные программы, позволяющие понемногу сформировать определенную «подушку безопасности». Это такой симбиоз вклада и страховой программы, в которой клиент сам определяет сумму ежегодного пополнения. Минимальная — 24 тысячи рублей, то есть по 2 тысячи в месяц. Такие программы очень популярны среди семей, где папа, являясь единственным кормильцем, работает, а мама-домохозяйка сидит с маленькими детьми.

Допустим, ставится цель накопить ребенку на обучение в вузе, и семья открывает накопительную программу. Если с отцом за это время что-то случится, семья получит не только все деньги, которые они аккумулировали в программу, но еще и деньги на лечение кормильца или страховую компенсацию. Если родитель-инвестор, не дай бог, уходит из жизни, то страховая компания берет на себя обязанность по перечислению установленной суммы, и ребенок гарантированно получает к установленному сроку сумму на свое обучение в вузе.

— У многих жителей республики есть некоторое недоверие к инвестициям. Как думаете, почему?

— Причин несколько. Сегодня на рынке множество компаний, предлагающих быстро заработать. Криптовалютные активы, игра с акциями, разного рода вложения в финансовые пирамиды. Зачастую такие предложения исходят от непонятных ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, которые проработали без году неделю и принимают деньги в арендованном офисе площадью три квадратных метра. Неразборчивые клиенты приходят туда, отдают свои деньги, а на следующий день эти компании могут со спокойной душой исчезнуть со всем «честно заработанным». У людей складывается мнение, что инвестиции — это какой-то «развод» и нечего пытаться с этим разобраться, если нет финансового образования или солидного опыта. Я скажу так — не надо бояться. Можно и нужно инвестировать, но только в компании надежного финансового партнера. Мы готовы отвечать за своих клиентов. Не зря Сбербанк успешно работает уже второе столетие.

— На что нужно обращать внимание при выборе финансового партнера?

— Я думаю, изучать рейтинги. Они есть у всех компаний. Банковский рейтинг можно найти на сайте «Банки.ru». Хороший «термометр», доступный каждому потенциальному клиенту — сравнение ставок по вкладам и кредитам. Если пропорция между ними не соблюдается — это важный «звоночек», призывающий не слишком доверять такой финансовой организации. Ну и помните, что обещания заоблачных доходов и не по рынку высоких ставок — повод задуматься о том, стоит ли доверять свои деньги такому партнеру.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Фото Чувашского отделения Сбербанка: «Один из главных принципов качественного обслуживания — внимание и уважение к клиенту», — считает заместитель управляющего Чувашским отделением Сбербанка Наталья Парфенова.