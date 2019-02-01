Центробанк отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

«Свой» банк прекратил работу

Сегодня утром на сайте Центробанка появился приказ об отзыве лицензии у Чувашкредитпромбанка. Ближе к обеду возле единственного офиса банка в Чебоксарах (второй офис в столице республики закрылся не так давно) был отмечен наплыв клиентов, преимущественно граждан пенсионного возраста. Банковские сотрудники успокаивали их и разъясняли ситуацию. В два часа дня состоялась пресс-конференция, посвященная этому неприятному событию, которую провели вице-премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина и министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева.

Когда-то Чувашкредитбанк успешно работал, полностью соответствуя девизу «Свой банк на родной земле», и контрольный пакет акций в размере 58 проц. принадлежал Чувашской Республике. Но в 2005 году основной акционер выкупил значительную часть этого пакета, в результате доля республики сократилась до 38 проц. Причем покупка была осуществлена им на деньги, взятые взаймы не где-нибудь, а в Чувашкредитпромбанке. И кредит этот погашался в течение долгих десяти лет. Республика попыталась вернуть контроль над банком в 2010-11 годах, но не получилось — истек срок исковой давности.

Затем доля республики снизилась еще на 2 процента, и Минимущество неоднократно выставляло ее на продажу, так как хороших дивидендов по итогам деятельности банка она не приносила. Только покупатели не находились. А нынче даже на продажу не стали выставлять, потому что прошлый год оказался особенно убыточным для банка.

В текущем году в Чувашкредитпромбанк нагрянули ревизоры из Волго-Вятского управления Банка России, по итогам проверки выдали предписания. Выполнить их в полной мере финансовая организация не смогла, так как для этого требовались серьезные вливания в уставной капитал. И вот – плачевный результат. Со вчерашнего дня в банке действует временная администрация в лице сотрудников Волго-Вятского управления. Они будут работать до прихода конкурсного управляющего.

По предварительным данным, объем вкладов в данном банке составляет 3,9 млрд рублей, из которых на депозитах физических лиц и субъектов малого предпринимательства – 2,7 млрд. По прошествии 14 дней с момента наступления страхового случая, то есть с 21 ноября, начнется выплата страховых сумм, если иные сроки не предусмотрены правлением Агентства по страхованию вкладов. Как известно, по федеральному закону возмещению подлежат деньги, находившиеся на депозитах физических лиц, а также субъектов малого предпринимательства в пределах 1,4 млн рублей. Вклады сверх страховой суммы могут быть возмещены только в ходе конкурсного производства.

Юридические лица свои деньги получат также в ходе конкурсного производства, закон о страховании на них не распространяется.

Подробную информацию о порядке выплат можно узнать круглосуточно по телефону горячей линии Агентства по страхованию вкладов: 8 800 200-08-05, а также на сайте агентства, в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».