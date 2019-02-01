Дан старт подготовке к празднованию 100-летия образования Чувашской автономной области

Глава республики Михаил Игнатьев подписал Указ «О праздновании 100-летия образования Чувашской автономной области». Комментируя документ на вчерашнем еженедельном правительственном совещании, он напомнил, что юбилей республики в 2020 году станет продолжением мероприятий в честь 550-летия основания Чебоксар.

Старт юбилею дал недавний визит делегации Чувашии в Республику Крым и город Севастополь, где активно действует Чувашская национально-культурная автономия. Мероприятия пройдут также в других регионах и в Москве. Но центром праздника должна стать республика — на уровне сел и деревень, городов. Михаил Игнатьев дал указание министерствам, ведомствам, органам местного самоуправления скоординировать предстоящие мероприятия.

Глава республики также обратил внимание на состоявшееся на днях снижение ключевой ставки Центробанка, что должно способствовать созданию более благоприятных условий для жителей республики при оформлении кредитов, в том числе ипотечных. Объемы данного вида кредитования в регионе растут впечатляющими темпами.

Объем неналоговых поступлений в консолидированный бюджет республики за девять месяцев этого года составил 1,4 млрд рублей, доложила министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева. Речь идет о доходах от аренды государственной и муниципальной собственности, ее приватизации. Львиная доля таких поступлений приходится на города, но в нынешнем году здесь наблюдается тенденция к сокращению, а в сельских муниципалитетах — определенный рост, отметила министр. Плановые назначения исполняют Красночетайский, Вурнарский, Комсомольский, Красноармейский районы. В то же время не исполняют Шумерлинский, Мариинско-Посадский, Ибресинский, Козловский районы.

Острым остается вопрос задолженности по арендным платежам за имущество и землю, которая в муниципалитетах на 10 октября составила более 218 млн рублей. Самые большие долги в Чебоксарах и Новочебоксарске. В столице на долговую нагрузку существенно влияют задолженности ООО «Коммунальные технологии». Глава республики указал на необходимость жесткого подхода к должникам, «чтобы долги не превратились в мыльный пузырь».

В республике проходит первый этап цифровизации имущества, в рамках которого идет работа по модернизации автоматизированной системы управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом. На втором этапе планируется внедрить обновленный программный продукт по всему региону, интегрировав его с базами Росреестра, налоговой службы, казначейства.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Константин Яковлев рассказал о ходе подготовки к празднованию Дня народного единства. В них, по предварительным данным, ожидается участие около 30 тыс. человек. Специальные программы подготовлены театрами, цикл мероприятий пройдет в Национальной библиотеке. В Канаше состоится познавательный час «Помнит Минина Россия», в Алатыре электронная презентация «И воскресла в единстве Россия». А основные мероприятия в Чебоксарах пройдут 4 ноября на Площади республики.

Глава Чувашии подверг критике руководство республиканской Госжилинспекции за ненадлежащий контроль за работой управляющих компаний в части доступа на чердаки и в подвалы многоквартирных жилых домов. Как сообщалось, в Цивильске девочка, проникнув на крышу дома через чердак, упала с пятого этажа. За ее жизнь борются врачи.