Пьяный лихач обогнал по обочине автомобиль ДПС

Инспектор отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД лейтенант полиции Алексей Еньков вместе со стажером патрулировали на автодороге «Чебоксары — Сурское» когда их служебный «Форд» по обочине обошел «Фольксваген Транспортер». В нарушение правил автолюбитель решил объехать образовавшийся на дороге затор.

Естественно, полицейские захотели взглянуть в лицо этакому смельчаку. Лицо, надо сказать, отражало не только удивление столь неожиданному повороту событий, но и недавнее употребление крепких спиртных напитков.

Без возражений житель Чебоксарского района дал согласие пройти медосвидетельствование, которое подтвердило, что водитель находится в состоянии неслабого алкогольного опьянения.

С правами владельцу иномарки придется расстаться, хотя раньше серьезных нарушений ПДД он не допускал.

Подобные факты, когда нетрезвые гонщики обнаруживают себя самым нелепым образом, не редкость. Тот же инспектор ГИБДД рассказал случай из своей практики, когда пьяный водитель был задержан за то, что его «веселые» пассажиры кидались пустыми бутылками в проезжавшие мимо машины.

Ирина Сергеева