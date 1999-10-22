«Мосфильм» в Чебоксарах и телефоны без трубок

История республики на страницах «СЧ»

65 лет назад — 22 октября 1954 года

В районе хлопчатобумажного комбината в Чебоксарах вырос целый городок из красивых благоустроенных зданий. На улице Текстильщиков находятся детские ясли, построенные по типовому проекту.

«Проектом предусмотрены просторные комнаты для малышей. Каждая группа имеет свою веранду. Есть прачечная и другие подсобные помещения.

Жюри конкурса на лучшие жилые и гражданские здания, выстроенные в городах и рабочих поселках Российской Федерации в 1953 году, отметило в числе лучших здание детских яслей в Чебоксарах. Автор типового проекта архитектор Н.Л. Якобсон, автор привязки типового проекта архитектор А.И. Жачев, мастер Н.И. Смирнов и начальник строительного отдела В.К. Антонов награждены Почетными грамотами».

Фото М. Егорова.

50 лет назад — 25 октября 1969 года

Во многих местах Чебоксар появились кабины с новыми телефонами-автоматами. Правда, горожане, которые пытались позвонить по ним, часто уходили разочарованными: у этих автоматов не было трубок. Телефонные хулиганы тут ни при чем — в новых моделях телефонов, разработанных связистами Казани, трубки не предусмотрены.

«Чтобы позвонить по новому аппарату, нажмите кнопку автомата и, опустив в щелку двухкопеечную монету, отпустите ее. Услышав гудок, наберите нужный номер. Если абонент свободен, он вам ответит. Говорите в микрофон, который вмонтирован сбоку автомата.

Таких автоматов скоро в городе станет больше. И потому, увидев в кабине телефон без трубки, будьте внимательны — это не испорченный телефон, а телефон-новинка.

Н. Анев».

30 лет назад — 21 октября 1989 года

Исполнилось сто лет со дня рождения известного скульптора Веры Мухиной. В юбилейные дни газета рассказывает, что она внесла свой вклад и в облик Чебоксар. Точнее — в памятник Константину Иванову, выполненный чувашским скульптором И.Ф. Кудрявцевым и расположенный на волжской набережной.

« — Кудрявцева я знал хорошо, — вспоминает ветеран художественного фонда М.Е. Егоров. — Был он самоучкой, работал настойчиво. Проявил смелость, взявшись за столь непростую работу. В то время в нашем кругу шутили, что, мол, он не справился бы с такой задачей, если бы не ездил к Вере Мухиной. Да, он был у нее, консультировался, и конечно, советы известного скульптора помогли ему в работе. Бюст получился великолепным, достойным таланта поэта».

23 октября 1989 года

Завершила свою работу в Чувашии съемочная группа публицистического фильма «Так жить нельзя» под руководством кинорежиссера Станислава Говорухина. Главный оператор Геннадий Энгстрем ответил на вопросы журналистов. Почему именно наша республика стала местом съемок остросюжетной ленты?

«…В Чувашию приехать нам посоветовал бывший министр внутренних дел Чувашской АССР, ныне ответственный работник МВД СССР и главный консультант картины генерал В.П. Игнатов. Он гарантировал, что здесь нам будут созданы все условия для работы. И действительно, потрудились мы очень плодотворно. Уверен: большинство отснятых кадров войдут в картину. Весьма интересными выглядят сюжеты о следственном эксперименте (он запечатлен в Канаше) и диалог с девушкой, чудом избежавшей насилия. Конечно, без помощи местных органов милиции такие съемки были бы невозможны».

20 лет назад — 22 октября 1999 года

В список ведущих зоопарков страны впервые попал чебоксарский «Ковчег». Он был включен в информационный сборник зоологических коллекций, ежегодно издаваемый Московским зоологическим парком и евроазиатской ассоциацией зоопарков и аквариумов. Попасть в этот сборник непросто: зоопарк должен иметь определенное количество «постояльцев», создать для них хорошие условия.

«В последнем случае нашему «Ковчегу» помог не столь давний переезд из ветхого деревянного домика в комфортные апартаменты республиканского учебно-методического центра «Юнитекс». Да и подопечных у «Ковчега» немало — нынче обитают здесь 517 представителей фауны, 45 видов различных зверей, птиц, рептилий и пр. <…>

Посмотреть на богатую зооколлекцию «Ковчега», пополнившуюся недавно новыми видами черепах, хамелеонов, ежегодно приходят 7 тысяч человек.

Н. Ткаленко».