Яльчикский район лидирует по собираемости платы за вывоз отходов

Более 7,8 млн рублей в Яльчикском районе направлено на обустройство 128 контейнерных площадок. В муниципалитете самая высокая в республике собираемость платы за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов — на 1 октября она составила 74%. А в некоторых сельских поселениях — 85-89%. Не случайно здесь прошло расширенное заседание Правления Совета муниципальных образований и Палаты глав администраций районных центров Чувашии, на котором обсужден ход реализации Национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда» в районных центрах.

Гости, в числе которых были заместитель председателя Кабинета министров республики — руководитель Администрации Главы Чувашии Юрий Васильев, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Грищенко и исполнительный директор Совета муниципальных образований Станислав Николаев, сначала воочию ознакомились с опытом работы Яльчикского сельского поселения по благоустройству и обращению с ТКО. Открывший пленарное заседание Юрий Васильев обозначил задачи, стоящие перед органами местного самоуправления в части благоустройства территорий, выстраивания работы по обращению с ТКО. О ходе реализации региональных проектов в этой сфере рассказал Алексей Грищенко.

Районная и администрация Яльчик немало делают для благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной программы формирования современной среды на территории. В частности, началось облагораживание парка на центральной площади райцентра, на что уже направлено 3,8 млн рублей. Здешний музей под открытым небом знакомит посетителей с разными скульптурами, возвращающими в историческое прошлое.

Своими мнениями по вопросам реализации региональных проектов поделились главы Красночетайского, Аликовского и Янтиковского сельских поселений Анатолий Волков, Александр Ефремов и Николай Сормов, сообщает пресс-служба Яльчикской районной администрации.