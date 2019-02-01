ХК «Чебоксары» в серии матчей с «Динамо-Алтай» набрали три очка из шести возможных

Хоккеисты «Чебоксар» провели домашнюю трехматчевую серию с барнаульской командой «Динамо-Алтай» в рамках очередного тура первенства Высшей хоккейной лиги.

Игра «Чебоксар» против динамовцев как в самой серии, так и в отдельных отрезках матчей стала олицетворением выступления «богатырей» в стартовом отрезке сезона. Это выступление можно охарактеризовать и одним словом: нестабильность.

19 октября наша команда разгромила соперника со счетом 7:1 (2:0, 3:0, 2:1), а на следующий день уже сама крупно уступила ему — 2:6 (1:4, 0:2, 1:0). Во вторник, в третьем матче, «Чебоксары» вели со счетом 3:1, но позволили «Динамо» забросить три шайбы. Отыгрались чебоксарцы за минуту до окончания третьего периода, заменив вратаря на шестого полевого игрока. В составе гостей к тому моменту были удалены два хоккеиста. В серии буллитов (в овертайме счет не изменился) успешнее были игроки «Динамо-Алтая». Поражение «Чебоксар» — 4:5 Б (0:0, 3:1, 1:3 — 0:0 — 0:1). В итоге «Чебоксары» набрали три очка из шести возможных.

Теперь в активе чебоксарской команды 12 очков в девяти матчах, с этими показателями она занимает в турнирной таблице третье место. Лидируют «Челны» (Набережные Челны) — 20 очков, на три балла отстает «Динамо-Алтай». Но эти команды провели по 12 игр.

Далее «Чебоксары» ждет вояж в Сибирь, где они сыграют с местными «Красноярскими рысями». Матчи пройдут 2, 3 и 5 ноября. Сейчас «Рыси» занимают последнее, седьмое место, набрав в 12 матчах лишь четыре очка. Причем эти баллы были завоеваны в последнем туре — в домашней серии против курганского «Юниора». Набирают ход?