Житель Батыревского района приговорен к штрафу за кражу кошелька

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Батыревского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя деревни Старое Ахпердино Батыревского района, уличенного в краже.

В августе этого года мужчина вечером находился в отделении одного из банков в селе Батырево. Там у банкомата он увидел женщин и попросил их объяснить, как оплатить кредит через это устройство, в чем ему не было отказано. А когда уже отходил от банкомата, увидел что у одной из женщин из кармана выпал кошелек. Вместо того чтобы вернуть его владелице в благодарность за оказанную помощь при оплате кредита, мужчина незаметно для окружающих подобрал кошелек (в нем было 5450 рублей) и вынес его из банка. За кражу чужого имущества суд оштрафовал его на 6 тысяч рублей.

Опубликовано: 24 октября 2019 г.


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