«АККОНД» и «АККОНДМОЛОКО»: новости с выставки «Золотая осень»

Кондитерская фабрика «АККОНД» и ООО «АККОНДМОЛОКО» пополнили список наград за высокое качество продукции еще на 6 золотых медалей! Совместно с другими производителями Чувашии они продемонстрировали свои актуальные достижения на XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», прошедшей в Москве с 9 по 12 октября 2019 года.

Производство высококачественной продукции и выпуск ее в самом современном формате в соответствии с последними тенденциями рынка — это результат продуманной стратегии руководства Группы компаний «АККОНД».

В этом году на суд экспертной комиссии выставки в рамках конкурса «За производство высококачественной продукции» группа компаний представила несколько популярных продуктов, в т.ч. печенье-сэндвич «ТРИО» с кремовой начинкой «шоколадный брауни», плиточный молочный шоколад «АККОНД» с 32%-м содержанием натурального молока и оригинальные конфеты «Отломи» в формате батончика.

Свое бескомпромиссное отношение к качеству «АККОНД» перенес и в аграрный бизнес. В августе этого года на полках магазинов Чувашии появилась хорошо знакомая потребителю молочная продукция «Гармония дня» в новом удобном формате пластиковой бутылки, был выпущен новый для предприятия продукт — масло сливочное «Гармония дня» с массовой долей жира 72,5% и 82,5%. На конкурс в рамках выставки компания «АККОНДМОЛОКО» представила свои новинки — молоко 2,5% и кефир 2,5% в ПЭТ-упаковке, масло сливочное 72,5%.

За неповторимый вкус и качество все шесть представленных продуктов от «АККОНД» получили наивысшую оценку независимых экспертов и были награждены золотыми медалями и дипломами конкурса. Победа продукции на престижном всероссийском конкурсе в очередной раз доказала, что высокое качество было и остается приоритетной задачей для любой продукции, произведенной под брендом «АККОНД».

Ирина Павлова