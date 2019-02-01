Новая поликлиника в центре Чебоксар откроется в декабре

В здании новой поликлиники, которая расположилась в центре города на месте медсанчасти электроаппаратного завода, еще идут отделочные работы, но шум электроинструментов и свисающие кое-где провода не могут испортить впечатление от увиденного. Коридоры широкие, потолки высокие, в самом здании много света и воздуха. Так и хочется употребить фразу из рекламных буклетов: такого в республике еще не было. А ведь строительство многопрофильной поликлиники было одним из пунктов предвыборной программы 2015 года «Вместе жить — вместе строить».

Ожидать приема врача в красиво оформленных коридорах явно приятнее, чем среди стен, выкрашенных масляной краской. Здесь на стенах — панели песочного цвета, с вкраплением зеленых и оранжевых. Глазу есть за что зацепиться, но при этом он не устает от избытка ярких деталей. Полы — идеально ровные, из керамогранита и специального покрытия, которое не скользит, не истирается и не горит. Потолки с вмонтированными в них светильниками — также из негорючего материала.

Поликлиника относится к Центральной городской больнице, которая сейчас сильно перегружена — она рассчитана на 1200 посещений в смену, а принимает вдвое больше пациентов. Часть кабинетов расположена в цокольном этаже, периодически возникают очереди, а чтобы пройти диспансеризацию, нужно прийти в поликлинику несколько раз.

Со вводом в эксплуатацию нового корпуса многие проблемы просто исчезнут: поликлиника многопрофильная, пациент сможет сдать анализы и пройти дополнительное исследование сразу же, в день посещения врача. Уже закуплено и установлено новейшее оборудование: цифровой флюорограф, рентген-аппарат, магнито-резонансный томограф, видеоэндоскопическая стойка. На новое медицинское оборудование для поликлиники выделено 156 млн рублей. Кабинет для ультразвукового исследования оснащен собственным туалетом. Вроде бы мелочь, но те, кто делал УЗИ мочевого пузыря, такую заботу оценят.

Цифра: 835 млн рублей направлено на строительство нового корпуса Городской клинической больницы

Сюда переедет женская консультация, где будут наблюдаться почти 50 тысяч женщин. И обсуждается идея разместить здесь же детскую поликлинику Второй городской больницы, которая сейчас ютится на первом этаже жилого дома.

С персоналом, который будет работать в новом здании, все вопросы уже решены. Нужно набрать около 40 человек среднего медицинского звена. Из здания Центральной городской больницы по проспекту Ленина, 47 часть докторов переедет в новый корпус, а для оставшихся медиков условия труда резко улучшатся. Пациенты будут проходить диспансеризацию намного быстрее, чем сейчас. «Фактически мы снимаем историческую проблему для населения», — заметил Глава республики Михаил Игнатьев, который проинспектировал ход строительства нового объекта здравоохранения.

Срок ввода в эксплуатацию поликлиники — первый квартал следующего года, но работы ведутся с опережением графика, а необходимая медицинская аппаратура уже закуплена. Крупная техника смонтирована, вода и тепло в здании есть. Сейчас строители устанавливают внутренние двери, монтируют светильники, розетки, выключатели, сантехнические приборы, на днях приступят к установке ограждений лестниц. Подрядчики уверяют, что завершат строительство объекта в конце ноября. Поэтому Михаил Игнатьев поставил перед Минздравом Чувашии задачу открыть поликлинику уже в первой декаде декабря, если госкомиссия примет здание.

И еще одно небольшое, но важное дополнение: в центре города очень непросто припарковать машину. Но с поиском места для машины у поликлиники проблем не будет — на ее территории уже готова вместительная автостоянка.

Фото Олега Мальцева: К поликлинике в центре города особые требования, она должна быть не только функциональной, но и красивой. А для маломобильных пациентов предусмотрен подъемник.