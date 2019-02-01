На АО «Промтрактор-Вагон» введена процедура наблюдения

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Процедуру банкротства наблюдение ввел на АО «Промтрактор-Вагон» Арбитражный суд Чувашской Республики, сообщает газета «Гудок». Временным управляющим компании утвержден Сергей Павликов. Такое решение суд принял по иску ООО «Группа компаний «М-Стил», занимающегося реализацией металлопроката.

В начале августа текущего года, напоминает газета, Арбитражный суд Чувашии прекратил дело о банкротстве АО «Промтрактор-Вагон», длившееся с 2015 года, в связи с тем, что предприятие является субъектом естественных монополий в сфере водоснабжения. (В отношении таких должников процедура банкротства возможна лишь после исчерпания мер по взысканию долга в рамках исполнительного производства). Однако уже 14 августа «М-Стил» повторно обратилась в суд с заявлением о признании АО «Промтрактор-Вагон» банкротом. 28 февраля 2020 года суд рассмотрит отчет временного управляющего.

Сергей Иванов
Опубликовано: 16 октября 2019 г.


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