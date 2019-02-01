Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с журналистами ведущих изданий республики

15 октября в Доме Правительства в Чебоксарах Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провел встречу с журналистами ведущих изданий региона. В мероприятии приняли участие более 20 представителей масс-медиа. Руководитель региона ответил на несколько десятков вопросов журналистов по актуальным темам.

В частности Михаил Игнатьев рассказал, что индивидуальная программа ускоренного социально-экономического развития Чувашской Республики не подменяет и не дублирует национальные проекты, а также Стратегию социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года и 22 республиканские программы развития, принятые в рамках Стратегии.

Индивидуальной программой предусмотрены дополнительные меры по привлечению инвестиций в экономику. Чувашия уже не один год находится в числе регионов-лидеров Национального рейтинга России по созданию благоприятного инвестиционного климата. Однако в республике ощущается дефицит активных предпринимателей. «Чудес не бывает. Нужно напряженно трудиться, чтобы достигнуть результатов», – сказал Михаил Игнатьев.

Планируется, что на реализацию мероприятий индивидуальной программы ускоренного развития будет направлен 61 млрд рублей. Дополнительно к этим средствам Правительство России может выделить республике еще 10 млрд рублей, этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Отвечая на просьбу прокомментировать реализацию программы «Вместе жить – вместе строить», обнародованной в 2015 году, Глава Чувашии отметил, что власти сдержали обещания, которые давались жителям республики четыре года назад.

Так, на создание новых производств и модернизацию существующих из внебюджетных источников привлечено более 130 млрд рублей, введено в эксплуатацию 196 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 12 новых учреждений культуры и в этом году будет введено еще 6, завершается строительство поликлиники Центральной городской больницы в Чебоксарах на 500 посещений в смену. Появились новые современные предприятия, такие как «Сеспель», построены новые дороги, активно благоустраиваются дворовые территории, подъездные пути к ним, развивается социальная сфера.

«Это программа одна из лучших, которая выполнена сполна», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

В ходе встречи с журналистами Глава республики также ответил на вопросы о том, что делают органы власти для повышения доходов населения, как решаются проблемы кадрового дефицита и трудовой миграции, как прошел переход на новую систему обращения с ТКО и многие другие.

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