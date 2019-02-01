Даниил Орлов выиграл «золото» на первенстве мира по самбо

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Воспитанник республиканской спортшколы олимпийского резерва № 10 по самбо и дзюдо Даниил Орлов выиграл «золото» на первенстве мира по самбо. Соревнования среди сильнейших юных самбистов планеты завершились в воскресенье в Ташкенте.

Как сообщают в Минспорте Чувашии, в течение трех дней награды соревнований разыграли порядка 370 спортсменов из 28 стран мира. Чувашский спортсмен Даниил Орлов показал высокие результаты в весовой категории до 70 кг среди юношей. Подопечный заслуженного тренера Чувашии Геннадия Ильина, 17-летний воспитанник училища олимпийского резерва в острой борьбе завоевал медаль высшего достоинства, одержав в финале победу над Мусохоном Зиядиновым из Узбекистана. Для Даниила Орлова, кстати, это вторая золотая медаль первенства мира. В 2018 году он уже становился победителем на соревнованиях в сербском городе Нови-Сад.

Опубликовано: 15 октября 2019 г.


Читайте также:

Спортсменка из Чувашии Лана Прусакова стала чемпионкой Универсиады в Красноярске
Труженицам республики дарили цветы и вручали награды
Деловые леди блистали на сцене и делились секретами своего успеха
Поздравление от Президента, медаль — от республики
Уроженка Чувашии Мария Баталова - среди золотых призеров Универсиады
550 чебоксарцев наградят медалями
Чувашия - на первом месте по проведению призыва на военную службу
Олимп начинается с дворовой спортплощадки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.