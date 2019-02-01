Воспитанник республиканской спортшколы олимпийского резерва № 10 по самбо и дзюдо Даниил Орлов выиграл «золото» на первенстве мира по самбо. Соревнования среди сильнейших юных самбистов планеты завершились в воскресенье в Ташкенте.

Как сообщают в Минспорте Чувашии, в течение трех дней награды соревнований разыграли порядка 370 спортсменов из 28 стран мира. Чувашский спортсмен Даниил Орлов показал высокие результаты в весовой категории до 70 кг среди юношей. Подопечный заслуженного тренера Чувашии Геннадия Ильина, 17-летний воспитанник училища олимпийского резерва в острой борьбе завоевал медаль высшего достоинства, одержав в финале победу над Мусохоном Зиядиновым из Узбекистана. Для Даниила Орлова, кстати, это вторая золотая медаль первенства мира. В 2018 году он уже становился победителем на соревнованиях в сербском городе Нови-Сад.