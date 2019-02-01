Житель Цивильского района надругался над трехлетней девочкой

За надругательство над малолетней девочкой 58-летний житель Цивильского района приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что в июне нынешнего года злоумышленник, воспользовавшись беспомощным в силу возраста состоянием трехлетней дочери своей племянницы, а также отсутствием поблизости взрослых, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. По заключению экспертов мужчина вполне вменяем.

В СУ СКР по Чувашии продолжает работать прямая телефонная линия «Ребенок в опасности». По телефонам 8 (8352) 624-657 или 123 (с мобильного телефона) вы можете сообщить информацию о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних.