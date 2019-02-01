Лучшие студенты Чувашской сельхозакадемии получат именные стипендии от Россельхозбанка

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия стала одним из 54 участников стипендиальной программы Россельхозбанка для аграрных вузов на 2019/2020 учебный год. Совместная конкурсная комиссия банка и вуза отберет студентов для получения именной стипендии на протяжении 12 месяцев. Критериями отбора являются высокая успеваемость, научная деятельность и публикации. Преимуществом служит участие в олимпиадах. Банк объявил о запуске собственной стипендиальной программы для студентов вузов 11 октября в рамках 21-й аграрной выставки «Золотая осень».

Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов подчеркнул, что достижение национальных целей, в том числе превращение России в одного из лидеров международного рынка продукции агропромышленного комплекса, неразрывно связано с развитием человеческого капитала.

«В человеческий капитал надо инвестировать в первую очередь. Сегодня Банк дает старт стипендиальной программе, чтобы помочь профессиональной реализации студентов. Мы рассчитываем услышать об их успехах и ожидаем увидеть наших стипендиатов в числе ведущих отраслевых аналитиков и бизнесменов. Нам важно, чтобы талантливая и трудолюбивая молодежь, которая видит себя в агросекторе, не сворачивала с выбранного пути», – сказал Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

«Чувашская сельскохозяйственная академия сотрудничает с Россельхозбанком уже 12 лет. В этом году нами был реализован крупный совместный проект и открыта первая в России аудитория для практических занятий в формате «учебный банк», – говорит проректор по учебной и научной работе Чувашской ГСХА Людмила Корнилова. – Благодаря утвержденной Россельхозбанком стипендиальной программе наши студенты смогут получить дополнительные стимулы к ведению научной работы, к тому, чтобы сделать осознанный выбор в пользу получения новых знаний, так необходимых для развития аграрного сектора экономики».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.