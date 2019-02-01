В Чувашии проходит спартакиада кадетских корпусов ПФО

Военный оркестр, государственные флаги, кадеты в парадном обмундировании – на новеньком, с иголочки, современном стадионе Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова торжественно и строго. Самому юному кадетскому корпусу ПФО, Чувашскому, распахнувшему свои двери год назад, на этой неделе впервые выпала честь принимать IV окружную спартакиаду кадетских корпусов «Кадет Приволжья». Сегодня, в день открытия, кадетов поприветствовали заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев и Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

На мини-олимпийские игры для кадетов в Чебоксары съехались воспитанники всех поволжских кадетских корпусов: Башкирского, Татарского, Удмуртского, Пермского, Нижегородского и, конечно, Чувашского. Парадным строем, все как на подбор высокие, подтянутые, ребята в спортивных костюмах промаршировали по дорожкам стадиона. В ближайшие два дня молодым бойцам предстоит показать не только силу и выносливость, меткость и ловкость, но и испытать на прочность плечо товарища, готовность прийти на помощь – все то, чем славится кадетское братство.

От имени полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова к будущим защитникам Отечества обратился Олег Машковцев. Сообщив, что проект «КаДетство» реализуется в ПФО с 2013 года и за это время в округе созданы шесть кадетских корпусов, он отметил, что соревновательный дух спартакиады помогает воспитанникам проявить свои лучшие качества, а участие в ней дает ребятам дополнительный стимул для развития.

Олег Машковцев, заместитель полпреда Президента России в ПФО: — Проект «КаДетство» направлен на нравственное, физическое, военно-патриотическое воспитание детей. Сегодня в кадетских корпусах округа обучаются 2150 детей. Это подрастающее поколение, нацеленное на службу как в Вооруженных силах, так и на гражданском поприще. Эти ребята точно проявят себя: если уж не станут военными, то точно будут хорошими людьми. Мы видим, что во всех регионах округа кадетские корпуса становятся элитными учебными заведениями, своего рода визитной карточкой региона. Мы наблюдаем и развитие Чувашского корпуса. В этом году Чувашская Республика изыскала дополнительные средства, идет дооснащение кабинетов, приобретается новое оборудование. Посмотрите, какую спортивную площадку создали! Это все для того, чтобы кадетам было комфортно.

Спартакиада кадетских корпусов — это еще и повод оценить сами кадетские корпуса, добавил заместитель полпреда. Учитывается все: и средний бал выпускников по ЕГЭ, и количество золотых медалистов, и участие кадет во всероссийских олимпиадах и конкурсах, и процент поступления в профильные вузы. Лучшим по итогам прошлого учебного года в ПФО был признан Удмуртский кадетский корпус. Его директору Татьяне Караваевой Олег Машковцев вручил переходящий штандарт, который затем перешел в руки воспитанников Удмуртского корпуса.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил полпредство Президента России в ПФО за оказанное доверие. «Это значимо для всех нас», — подчеркнул Михаил Васильевич, отметив, что государственная политика Владимира Путина направлена на поддержку спорта и здорового образа жизни. Поэтапно, пошагово и в федеральных, и в региональных программах предусматриваются средства для физического и нравственного развития личности с самого раннего возраста. А подобные мероприятия позволяют воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, уважения к ветеранам и своим сверстникам.

По давней традиции на церемонии открытия зажгли огонь спартакиады. Горящий факел командиру команды Чувашского кадетского корпуса одиннадцатикласснику Максиму Соловьеву передал командир команды Нижегородского кадетского корпуса имени генерала армии В.Ф. Маргелова Илья Кочеров. В прошлом году именно это учебное заведение принимало соревнования, а «маргеловцы» стали победителями спартакиады. С факелом в руках чувашский кадет сделал круг почета по футбольному полю, затем на стадионе показался специальный бронированный автомобиль «Тигр» управления Росгвардии по ЧР. Десантировавшиеся на беговых дорожках бойцы ОМОН разорвали тишину осеннего утра автоматными очередями и показали боевые приемы.

«Равняйсь! Сми-рно!» — скомандовали взводам, и ровным шагом кадеты направились готовиться к первой соревновательной дисциплине – строевой подготовке. Начищенная до блеска обувь, отполированная пряжка ремня, выглаженная форма – на плацу оценивается не только четкость и слаженность движений, но и внешний вид. Элементы строевой подготовки кадеты выполняют в парадной форме – в фуражке и с аксельбантами, и в этом, как выяснилось, тоже есть определенные сложности.

«Приемы с оружием долго не получались, — рассказывает командир команды пермских кадетов Владимир Варченя. – По команде «Оружие за спину» нужно так завести автомат, чтобы не задеть фуражку. Это самый сложный элемент, фуражку то и дело задевает ремень автомата Калашникова и она падает на плац. А это снижение баллов». Воспитанники Пермского кадетского корпуса, где готовят будущих специалистов для войск национальной гвардии России и органов правопорядка, — не новички на спартакиаде. С седьмого класса ребята занимаются строевой подготовкой, а перед спартакиадой, за месяц до стартов, перешли в режим усиленных тренировок. Ежедневно по полтора-два часа отрабатывали на плацу и вот результат – почти безукоризненное исполнение.

Ширина, темп шага, высота поднятия ноги, синхронность, соблюдение дистанции, четкость действий – судейская комиссия оценивает строевое мастерство по самым разным критериям. Отдельной оценки удостаивается даже строевая песня – ее парни должны уметь исполнять так же четко, как и чеканить шаг. Башкирские ребята, например, маршировали под популярную песню Олега Газманова «Вперед, Россия!», удмуртские кадеты — под «Экипаж машины боевой», а пермский взвод выбрал свою, кадетскую – «Наш корпус кадетский для нас дом родной».

Красивой, ровной коробкой выстроились на плацу чувашские ребята. «Взвод! Ремень подтя-нуть! Автомат на грудь!» — громким командирским голосом подает команды Максим Соловьев. Слаженность действий ребят завораживает: нужно вовремя перестроиться, собраться, выстроиться. Выступлением подопечных старший воспитатель Чувашского корпуса Владимир Кольцов доволен – мальчишки не допустили ни одной грубой ошибки. «Ежедневно тренировались плацу по два часа. Был серьезный настрой победить, — говорит кадет Сергей Егоров. – Думаю, все прошло на одном дыхании, плечом к плечу, нога к ноге».

Сразу после строевой подготовки ребята разошлись по учебным аудиториям – кадетам предстояли интеллектуальные конкурсы: сочинение (его темы от ребят держали в секрете, пакет распечатали только перед началом), викторина на знание воинских уставов, военной истории России, географии и ОБЖ, а также тестирование по различным школьным предметам в форме ОГЭ. Испытание как на самом настоящем экзамене: с вскрытием конверта с заданиями в аудитории и сдачей телефонов.

Завершили первый день спортивные состязания и конкурс визиток. Продолжится спартакиада завтра: среди кадет определят лучших в стрельбе, метании гранаты, сборке и разборке автомата. В этот день ребята также преодолеют единую полосу препятствий и совершат трехчасовой марш-бросок на 5,5 км. Организаторы постарались максимально усложнить маршрут: на пути команды ждет метание ножей и гранат, разминирование, штурм зараженной территории, крутые подъемы и преодоление преград.

В этот же день определятся сильнейшие – победители в награду получат кубок спартакиады.

Фоторепортаж Максима Васильева: