Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в ПФО

«Кадетское образование играет особую роль в формировании современного поколения нашего государства. Оно направлено на воспитание истинных патриотов своей страны и подготовку будущих защитников Отечества. В кадетских корпусах Приволжского федерального округа сформирована современная инфраструктура и материально-техническая база, созданы благоприятные условия для проживания и получения качественного образования, интеллектуального, нравственного развития и профильной подготовки. Традиции товарищества и патриотического служения Родине всегда были основой кадетского братства».