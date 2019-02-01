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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в ПФО

«Кадетское образование играет особую роль в формировании современного поколения нашего государства. Оно направлено на воспитание истинных патриотов своей страны и подготовку будущих защитников Отечества. В кадетских корпусах Приволжского федерального округа сформирована современная инфраструктура и материально-техническая база, созданы благоприятные условия для проживания и получения качественного образования, интеллектуального, нравственного развития и профильной подготовки. Традиции товарищества и патриотического служения Родине всегда были основой кадетского братства».



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