В Москве обсудили проект программы развития Чувашии

Вчера в Москве состоялась рабочая встреча министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и Главы Чувашии Михаила Игнатьева, посвященная обсуждению проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено наиболее значимым для региона пунктам программы. Речь идет о дальнейшем повышении инвестиционной привлекательности, а также мероприятиях по развитию сельского хозяйства и промышленного потенциала. Стоит отметить, что в основу стратегического для региона документа кроме рекомендаций Минэкономразвития России включены и предложения, поступившие от промышленников и предпринимателей.

По итогам встречи глава Минпромторга России в целом одобрил проект программы, внеся ряд предложений по корректировке документа. После доработки проект программы будет вынесен на рассмотрение председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Планируется, что по итогам реализации программы в регионе ожидается рост среднедушевых денежных доходов населения, а также рост инвестиций в основной капитал, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.