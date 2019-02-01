Детей из Нового города будет возить школьный «Волгабас»

Дорога к знаниям для школьников микрорайона Новый город стала доступнее. «В ходе встреч с населением поступали просьбы жителей решить вопрос с подвозом детей в образовательные организации. Руководство республики поддержало ходатайство администрации города Чебоксары о выделении школьного автотранспорта», — отмечает глава администрации Алексей Ладыков.

Вместительный «Волгабас» будет перевозить 40 детей в школу №33. Далее он будет совершать дополнительный рейс в школу №23. В пути следования детей их сопровождают учителя, которые помогают разместиться в салоне и провожают первоклассников до порога образовательного учреждения.

Начальник управления образования Дмитрий Захаров отметил, что в ближайшее время будет решена проблема в микрорайоне Садовом. Планируется запуск двух автобусов, которые будут довозить детей до школ №№ 12 и 64.

В настоящее время перевозка детей до образовательных учреждений осуществляется из микрорайонов Новый город и Соляное, а также из деревни Чандрово и Заволжья.