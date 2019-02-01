300 млн рублей выделяется на строительство футбольных полей в райцентрах Чувашии

Подписанный Главой Чувашии Указ «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» будет способствовать исполнению основных показателей регионального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография», — отмечает министр физической культуры и спорта республики Михаил Богаратов.

«Сейчас в Чувашии активно реализуется региональный проект «Спорт — норма жизни», одной из задач которого является увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом до 55%, — говорит он. — И Глава республики Михаил Игнатьев всячески этому способствует. Так, в рамках подписанного им Указа на развитие спорта дополнительно будет выделено 500 млн рублей: 200 млн — на реконструкцию и ремонт спортсооружений и 300 — на строительство футбольных полей с искусственным газоном в муниципалитетах. К слову, сейчас в республике насчитывается 22 футбольных поля с искусственным газоном. Только за последние пять лет введено в эксплуатацию четырнадцать футбольных полей, из них девять — при образовательных учреждениях».

По словам министра, современные футбольные поля с искусственным газоном в следующем году будут построены в районных центрах Козловского, Комсомольского, Красноармейского, Красночетайского, Моргаушского, Урмарского, Чебоксарского, Яльчикского районов, а также в городах Ядрин и Чебоксары.

Кстати Региональный проект «Спорт — норма жизни» разработан в целях реализации в Чувашии Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Главные цели проекта, как уже говорилось выше, — доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, создание условий для занятий физкультурой и спортом для всех категорий и групп граждан, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна увеличиться с 80% на конец 2018 года до 82,4% к концу 2024 года. Для людей среднего возраста этот показатель должен вырасти с 35,4 до 55%, для представителей старшего возраста — с 10,2 до 25%. Важным показателем также станет повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями — с 78,4% на конец 2018 года до 79,8% к концу 2024 года. Такие же современные футбольные поля, как в поселке Ибреси, в следующем году появятся во многих райцентрах республики.

Фото Минспорта Чувашии