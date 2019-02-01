26 сентября состоится «горячая линия», приуроченная ко Дню пожилых

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На вопросы жителей республики будут отвечать представители сразу нескольких региональных ведомств.

Межведомственная горячая линия, приуроченная к Международному дню пожилых людей (отмечается 1 октября), состоится в четверг, 26 сентября. В приемной Президента России в Чувашии соберутся руководители различных социальных ведомств, представленных в республике, – Пенсионного фонда, Министерства труда и социальной защиты, Главного бюро медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.

Вопросы им по проблемам пожилых людей можно будет задать с 10.00 до 12.00 по телефону — (8352) 39-36-81.

Опубликовано: 25 сентября 2019 г.


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