26 сентября состоится «горячая линия», приуроченная ко Дню пожилых

На вопросы жителей республики будут отвечать представители сразу нескольких региональных ведомств.

Межведомственная горячая линия, приуроченная к Международному дню пожилых людей (отмечается 1 октября), состоится в четверг, 26 сентября. В приемной Президента России в Чувашии соберутся руководители различных социальных ведомств, представленных в республике, – Пенсионного фонда, Министерства труда и социальной защиты, Главного бюро медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.

Вопросы им по проблемам пожилых людей можно будет задать с 10.00 до 12.00 по телефону — (8352) 39-36-81.