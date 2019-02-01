На стадионе «Олимпийский» состоялась 81-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия»

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Тысячи поклонников спорта и активного образа жизни со всей Чувашии собрались в это по-летнему жаркое субботнее утро на стадионе «Олимпийский». На главной спортивной арене республики в 81-й раз состоялась легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, генерал-майора авиации А.Г. Николаева. Заполненные трибуны, почти две сотни команд-участниц, именитые гости-спортсмены – эстафета снова подтвердила статус самых народных и любимых спортивных состязаний в республике.

С приветствием к участникам и болельщикам обратился Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Отметив, что эстафета проводится в дни празднования 90-летия со дня рождения великого земляка – Андрияна Григорьевича Николаева, поставившего себе однажды высокую цель и добившегося ее, человека трудолюбивого, порядочного и честного, Михаил Васильевич посоветовал молодежи брать во всем пример с героя. Он поблагодарил также организаторов за энтузиазм и сохранение традиций – с 1932 года и по сей день эстафета «СЧ» не прерывалась ни на один год, за исключением тяжелых военных лет.

Побед и успешных стартов пожелала участникам депутат Госсовета Чувашии, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка Елена Николаева. Спортсменка рассказала, что много лет назад именно победа в эстафете «СЧ» стала началом ее дальнейшего пути на спортивный Олимп: 36 лет назад она впервые вышла на старт в составе команды Чувашского государственного сельскохозяйственного института. «Мы победили, и эти состязания дали старт моей спортивной карьере», – заметила чемпионка. Поприветствовали трибуны также олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе на 20 км Олимпиада Иванова и чемпионки мира, участницы Олимпийских игр Алина Иванова и Ольга Егорова. Честных и ярких побед пожелал и главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев.

В этом году на дорожки эстафеты-81 вышли 1117 любителей бега. За медали и кубки боролись 186 команд, всего же в 12-ти соревновательных группах было разыграно 16 комплектов медалей. Первой по традиции на старт вышла сборная VIP-забега – почетных гостей соревнования. Одной сплоченной командой пробежали министры, главы городов и районов, руководители различных ведомств и предприятий, знаменитые чувашские спортсмены, среди которых была и победительница Универсиады-2019, студентка отделения журналистики ЧГУ, фристайлистка Лана Прусакова. Сделав символический круг почета по стадиону (400 метров), бегуны финишировали, взявшись за руки.

Соревновательную часть эстафеты открыли воспитанники специальных (коррекционных) учреждений и клубы инвалидов. Затем эстафетную палочку подхватили журналисты. В специальном забеге среди сотрудников СМИ победила редакция газеты «Цивильский вестник» (газетчики, кстати, впервые за много лет возглавили турнирную таблицу СМИ-забега), второе и третье место досталось Национальной телерадиокомпании Чувашии: «серебро» взяли радийщики НТРК, «бронзу» — телевизионщики.

Азарт и огромная воля к победе самых маленьких спортсменов –таким был забег семейных команд. В группе семей с ребенком до семи лет лидерами оказались Поповы из Чебоксарского района (4-летнего сына, Глеба, еще и признали самым юным участником эстафеты), а в группе с ребенком до 14 лет – Солоденовы из Цивильска. Самым массовым забегом, по оценкам судей, стали старты школьников – спортсменов из 35 школьных команд даже пришлось разбивать на несколько забегов. Не обошлось, к сожалению, и без нарушений – две команды дисквалифицировали.

Самые активные болельщики получили приятные подарки. Большие торты достались зрительским командам ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и Чувашской сельхозакадемии.

 

Фото Олега Мальцева:

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Опубликовано: 7 сентября 2019 г.


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