До 2025 года в Чувашии построят и реконструируют 21 школу, 71 капитально отремонтируют

2 сентября Михаил Игнатьев принял участие в селекторном совещании премьер-министра России Дмитрия Медведева с руководителями регионов, посвященном строительству общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в рамках реализации нацпроектов, сообщает пресс-служба Главы Чувашии.

Во вступительном слове Дмитрий Медведев отметил: «В рамках национального проекта «Образование» была развернута масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной современной школе, конечно, желательно в одну смену. Тем более что за прошлый год число школьников выросло почти на миллион человек».

К началу нового учебного года в стране открыли двери более 170 новых учебных заведений, из них 58 построены с привлечением федерального ресурса. «До конца 2019 года ожидается еще более 200 объектов, из которых 67 возводятся при федеральном финансировании. Понятно, что они начнут свою работу уже в следующем году. Тем не менее темпы хорошие, и их нужно придерживаться», — заметил председатель Правительства.

Премьер-министр напомнил о задачах, стоящих сегодня и перед дошкольным образованием: «Сейчас мы уже подошли к другому важному проекту по созданию доступности ясельных групп. Стремимся, чтобы родители, если они захотят, конечно, могли отправить туда маленького ребенка, которому не исполнилось трех лет. Исходим из того, что такая доступность должна быть обеспечена к 2021 году по всей стране».

До конца 2021 года в масштабах страны на эти цели предусмотрено 157,5 млрд рублей, планируется создание 235 тысяч дополнительных мест для детей до 3 лет.

А в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования Чувашской Республики» в 2019–2025 годах планируется построить и реконструировать 21 школу на 11658 мест, провести капитальный ремонт 71 здания школ. В текущем году на строительство школ в Чувашии предусмотрено 924,1 млн рублей, в том числе 600 млн рублей из федерального бюджета.

Для сокращения очередности в детские сады детей до трех лет в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 16 детских садов на 3120 мест: 10 дошкольных образовательных организаций в Чебоксарах, по одному детсаду в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и городе Канаше, два детских сада в Новочебоксарске. В следующем году начнется строительство еще 9 детских садов.